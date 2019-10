Δύο βραβεία για τη Software Competitiveness International στα HR Awards 2019

Τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου, στο Athenaeum InterContinental Athens, πραγματοποιήθηκε η Τελετή Απονομής των HR Awards 2019 που διοργανώνεται από το περιοδικό HR Professional και την Boussias Communications.

Για 5η συνεχή χρονιά οι καλύτερες πρακτικές από τον χώρο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού ξεχώρισαν σε μία λαμπερή εκδήλωση αφιερωμένη στους νικητές της φετινής διαδικασίας.

H εταιρεία Software Competitiveness International διακρίθηκε με δύο silver βραβεία για επιχειρήσεις κάτω των 100 ατόμων στις κατηγορίες «Best team building program» και «Best employee engagement strategy».

Με τα βραβεία αυτά επιβραβεύτηκε η στρατηγική και οι δράσεις της εταιρείας που θέτουν στο επίκεντρο τους τον άνθρωπο.

Μια διάκριση που αντανακλά το όραμα των ανθρώπων της Software Competitiveness International σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό, που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της εταιρείας, και θέτει ακόμα υψηλότερα τον πήχη των προσδοκιών για το μέλλον.

Η Software Competitiveness International είναι μια μικρομεσαία Ελληνική boutique εταιρεία Πληροφορικής που προσφέρει υπηρεσίες Αρχιτεκτονικής, Σχεδίασης και Ανάπτυξης Λογισμικού, με κεντροευρωπαϊκή κουλτούρα και πελατολόγιο διεθνούς εμβέλειας.

Ξεκίνησε τη δράση της στην παγκόσμια αγορά το 2010, και από τότε έχει κερδίσει πλήθος διακρίσεων και έχει καταφέρει να αναδειχτεί σε μια από τις κορυφαίες εταιρείες της χώρας μας στο κλάδο της.

Αδιαμφισβήτητη στρατηγική της εταιρείας είναι η ομαδικότητα, η συνεργασία, η ανοικτή επικοινωνία και το ευχάριστο κλίμα εργασίας. Κορωνίδα για την επίτευξη της στρατηγικής αυτής είναι το team building, top-down και bottom-up.

Σύμφωνα με την Γενική Διευθύντρια της εταιρείας Δρ. Ζωή Αικατερινίδη:

η ανάπτυξη λογισμικού απαιτεί την ομαδικότητα, ώστε να επιτυγχάνεται η διάχυση γνώσης και πληροφορίας, αλλά και η υλοποίηση της βέλτιστης λύσης

σε ομάδες υψηλής έντασης γνώσης απαιτείται η δημιουργία ευχάριστου εργασιακού κλίματος, το οποίο ενισχύει την απρόσκοπτη ενασχόληση με το εργασιακό αντικείμενο και την αύξηση της αποδοτικότητας.

η επιτυχία μιας εταιρείας, εξαρτάται κατά μεγάλο ποσοστό από την κατανόηση και επιδίωξη επίτευξης κοινού στόχου, κοινών και κοινά αποδεκτών αξιών και ενστερνισμό τόσο των στόχων όσο και των αξιών.

Αυτό συνεπάγεται, ότι μέσα από μια σειρά καινοτόμων και αποτελεσματικών δράσεων, έχουμε επιτύχει ένα άριστο και ομαδικό κλίμα στην εταιρεία μας, με απώτερο σκοπό οι εργαζόμενοι σε εμάς να έρχονται με ευχαρίστηση στην καθημερινή τους εργασία και ως εκ τούτου να είναι αποδοτικότεροι, αλλά και να κατανοούν, να ταυτίζονται και να ακολουθούν τις αξίες και στους στόχους που από κοινού έχουμε θέσει.

