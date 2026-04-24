Για στασιμοπληθωριστικό σοκ από την κρίση στη Μέση Ανατολή, έκανε λόγο ο επίτροπος Οικονομίας, Παραγωγικότητας, Εφαρμογής και Απλούστευσης Βάλντις Ντομπρόβσκις, από το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, όπου συμμετείχε σε πάνελ με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη.

Ο επίτροπος είπε ότι σύμφωνα με ένα σενάριο θα υπάρξει δυσμενής επίπτωση στην ευρωπαϊκή οικονομία, ανάλογα με το πόσο θα διαρκέσει η κρίση και πόσο έντονο θα είναι το σοκ, από 0,2 έως 0,6 μονάδες, ενώ με βάση άλλο σενάριο θα είναι πάνω από 1 μονάδα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σχεδιάζεται στην Ευρώπη η απελευθέρωση των αποθεμάτων πετρελαίου, ενώ υπάρχει κίνδυνος για τα καύσιμα στα αεροσκάφη, δεδομένου ότι στην Ευρώπη παράγεται το 70% και το 30% είναι από εισαγωγές.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, δεν είναι η ώρα για τη ρήτρα διαφυγής, καθώς δεν είμαστε στο σενάριο σοβαρής οικονομικής ύφεσης. Οπότε, το μήνυμα πρέπει να είναι προσωρινό και στοχευμένο, λαμβάνοντας υπόψη τους δημοσιονομικούς περιορισμούς σε χρέος και έλλειμμα. Ο δημοσιονομικός χώρος, είπε χαρακτηριστικά, είναι περιορισμένος και για αυτό πρέπει τα δημοσιονομικά μέτρα να είναι προσωρινά και στοχευμένα. Έθεσε δε, δύο κύριες προτεραιότητες, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνας. Παράλληλα, επεσήμανε ότι δεν είναι η στιγμή για χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.