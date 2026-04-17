Ο Όμιλος Profile παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2025 στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, αποτυπώνοντας μια χρονιά ισχυρής ανάπτυξης, ενίσχυσης του διεθνούς αποτυπώματος και επιτάχυνσης του στρατηγικού μετασχηματισμού του.

Κεντρικός άξονας της νέας στρατηγικής είναι η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης τόσο στις λύσεις που αναπτύσσει όσο και στο λειτουργικό του μοντέλο, στο πλαίσιο του ευρύτερου μετασχηματισμού του Ομίλου και της ενίσχυσης της θέσης του στις διεθνείς αγορές.

Η διοίκηση υπογράμμισε ότι ο μετασχηματισμός του Ομίλου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, μέσα από εξαγορές, λειτουργικές βελτιώσεις με εκτεταμένη χρήση AI, την ανάπτυξη νέων λύσεων με embedded AI και τη διεύρυνση της παρουσίας σε υφιστάμενες και νέες αγορές. Όπως επισημάνθηκε, αυτή η στρατηγική πορεία έχει ενισχύσει τη θέση της Profile στον ευρωπαϊκό τεχνολογικό χάρτη, με διεθνείς οίκους αξιολόγησης να την αναγνωρίζουν ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου της.

Στο μέτωπο της ανάπτυξης μέσω εξαγορών, έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εξαγορές της Algosystems και της Contemi, ενώ παράλληλα εξετάζονται και νέες πιθανές κινήσεις. Η Algosystems ενισχύει το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου με εξειδικευμένες υπηρεσίες Managed Services στους τομείς Cyber, ICT και Cloud, με διαπιστωμένες ανάγκες και στον χρηματοοικονομικό τομέα. Από την πλευρά της, η Contemi προσθέτει εξειδικευμένες εφαρμογές Wealth Management για τη Βρετανική αγορά, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή διάσταση των λύσεων του Ομίλου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις νέες λύσεις που δρομολογούνται. Το ProfileOne παρουσιάστηκε ως το επόμενο βήμα στην ενοποίηση των λύσεων του Ομίλου, μέσω μιας ενιαίας AI orchestrated πλατφόρμας που συνδέει τραπεζικές και επενδυτικές λειτουργίες σε κοινό περιβάλλον, αξιοποιώντας εξελιγμένο API μηχανισμό και embedded AI-first λειτουργικότητες. Πρόκειται για μια νέα γενιά λογισμικών, που φιλοδοξεί να επηρεάσει ουσιαστικά τον τρόπο λειτουργίας των χρηματοοικονομικών οργανισμών στο μέλλον.

Παράλληλα, το CentevoNet, που βασίζεται στις λύσεις Fund Management του Ομίλου και λειτουργεί σε συνεργασία με έγκριτους διαχειριστές κεφαλαίων, ανοίγει πρόσβαση στη νορβηγική αγορά διαχείρισης συνταξιοδοτικών κεφαλαίων ύψους 55,3 δισ. ευρώ, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στην Ευρώπη. Την ίδια στιγμή, εισάγει νέα επιχειρηματικά μοντέλα μέσω platform management, τα οποία αξιοποιούν οικονομίες κλίμακας και απευθύνονται άμεσα στο ευρύ κοινό με προσέγγιση B2B2C.

Στον τομέα του real estate, η νέα Profile Properties Platform αξιοποιεί την τεχνογνωσία του Ομίλου στο Asset Management και εισάγει AI first προσέγγιση στη διαχείριση επενδύσεων και assets ακινήτων. Με τη νέα αυτή λύση, ο Όμιλος διευρύνει την πελατειακή του βάση, στοχεύοντας μεγάλες επιχειρήσεις, φορείς του δημοσίου και διαχειριστές ακινήτων.

Ταυτόχρονα, συνεχίζεται η οργανωτική ενίσχυση του Ομίλου μέσω εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και αυτοματοποίησης κρίσιμων λειτουργιών, με στόχο την ομαλή ενσωμάτωση των νέων εταιρειών και την προετοιμασία για τα επόμενα στρατηγικά βήματα.

Ιστορικά υψηλά σε κύκλο εργασιών και κερδοφορία

Σε οικονομικό επίπεδο, ο Όμιλος Profile κατέγραψε για ακόμη μία χρονιά ισχυρή αναπτυξιακή επίδοση, με τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία να διαμορφώνονται σε νέα ιστορικά υψηλά. Η επίδοση αυτή αντανακλά την επιτυχημένη διεθνοποίηση, τις συστηματικές επενδύσεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και το υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο, το οποίο προσφέρει ορατότητα εσόδων για τα επόμενα έτη.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 47,5 εκατ. ευρώ, στο υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία του Ομίλου, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ζήτηση για τις λύσεις της Profile και την επιτυχημένη υλοποίηση σύνθετων έργων για μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο μέσω νέων συνεργασιών όσο και μέσω επέκτασης υφιστάμενων πελατειακών σχέσεων.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, τα EBITDA ανήλθαν σε 13,1 εκατ. ευρώ, με το σχετικό περιθώριο να βελτιώνεται, στοιχείο που επιβεβαιώνει την αποτελεσματική κλιμάκωση του επιχειρηματικού μοντέλου και την πειθαρχημένη διαχείριση κόστους, παρά τη συνεχιζόμενη αναπτυξιακή πορεία. Η ισχυρή χρηματοοικονομική επίδοση στηρίζει τόσο τις επενδύσεις σε R&D όσο και τη διατήρηση ενός υγιούς και ευέλικτου ισολογισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος 0,08 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένου κατά 25% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του Ομίλου για δημιουργία αξίας για τους μετόχους, παράλληλα με τη χρηματοδότηση της μελλοντικής ανάπτυξης.

Ενίσχυση χαρτοφυλακίου με AI και compliance λύσεις

Κατά τη διάρκεια του 2025, ο Όμιλος ενίσχυσε σημαντικά το χαρτοφυλάκιο λύσεών του, με έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την κανονιστική συμμόρφωση. Το Axia Suite αναβαθμίστηκε με embedded AI εργαλεία, επέκταση σε πελάτες Retail & Mass Affluent και προηγμένα analytics.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν νέες δυνατότητες Agentic AI με αυτοδύναμη ενορχήστρωση workflows, Document Intelligence, Compliance Checker και Text-to-Action σε bank-grade υποδομή. Επιπλέον, παρουσιάστηκε νέα λύση AI για συμμόρφωση με το DORA, η οποία υποστηρίζει χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Ψηφιακής Επιχειρησιακής Ανθεκτικότητας μέσω AI-powered ανάλυσης συμβάσεων και εντοπισμού αποκλίσεων.

Την ίδια στιγμή, παρουσιάστηκε και το Digital Investment Hub (DI.hub), η ενοποιημένη πλατφόρμα ψηφιακής τραπεζικής και επενδύσεων, πλήρως συμβατή με το Axia Suite και το Finuevo Core, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνοχή και το εύρος των τεχνολογικών λύσεων του Ομίλου.

Οι προοπτικές για το 2026

Για το 2026, η διοίκηση διατηρεί θετική στάση, παρά τη γεωπολιτική αστάθεια διεθνώς. Όπως επισημάνθηκε, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του Ομίλου απευθύνονται κυρίως σε πελάτες του ευρύτερου χρηματοοικονομικού τομέα, των οποίων οι δραστηριότητες δεν φαίνεται να επηρεάζονται άμεσα από τις αναταράξεις που συνδέονται με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, προχωρά κανονικά και το τριετές επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου.