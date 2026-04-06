Σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα στις 17:00 αναμένεται να ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα του Fuel Pass δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες οδηγούς να υποβάλουν αίτηση για την επιδότηση καυσίμων.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό το Fuel Pass είναι ύψους 50 ευρώ (60 στα νησιά) για τα αυτοκίνητα και 30 ευρώ για τις μοτοσυκλέτες (35 ευρώ στα νησιά).

«Kαλώς ήλθατε στην πλατφόρμα του Fuel Pass IIΙ

Το Fuel Pass IΙI αποτελεί μέτρο ενίσχυσης φυσικών προσώπων και ελεύθερων επαγγελματιών για την κάλυψη του κόστους κατανάλωσης καυσίμων κίνησης και μετακίνησης για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο έτους 2026.

Η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί την Δευτέρα 6 Απριλίου στις 17:00» επισημαίνεται χαρακτηριστικά στο gov.gr.

Ποια είναι τα κριτήρια για το Fuel Pass

Τα κριτήρια (φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών, με οικογενειακό εισόδημα ως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και 35.000 ευρώ για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο) καλύπτουν το 75 % των οδηγών.

Σημειώνεται ότι το Fuel Pass δίνεται σε όλους τους δικαιούχους με ΙΧ αυτοκίνητα, που σημαίνει ότι όσοι χρησιμοποιούν αυτοκίνητα με κινητήρες ντήζελ θα έχουν διπλή ενίσχυση, δηλαδή την επιδότηση 20 λεπτών στο ντήζελ και το fuel pass.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία για τη μέση κατανάλωση καυσίμων ανά την Ελλάδα. (70 λίτρα το μήνα), τα 50 ευρώ του fuel pass αντιστοιχούν σε επιδότηση περίπου 36 λεπτά το λίτρο.

Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα

Η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιείται γρήγορα, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Ωστόσο, λόγω των αργιών του Πάσχα, όσοι υποβάλουν αίτηση κοντά στις συγκεκριμένες ημερομηνίες ενδέχεται να δουν την πίστωση μετά το πέρας των εορτών.

Η ενεργοποίηση της ψηφιακής κάρτας γίνεται μέσω οδηγιών που αποστέλλονται στον δικαιούχο με SMS και email από το πιστωτικό ίδρυμα. Παράλληλα, για την υποστήριξη των χρηστών λειτουργεί υπηρεσία help desk, ενώ διατίθεται και αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής.

Το Fuel Pass αποτελεί ένα από τα μέτρα στήριξης που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους καυσίμων, το οποίο συνεχίζει να επιβαρύνει σημαντικά τα νοικοκυριά. Αν και τα ποσά της επιδότησης είναι περιορισμένα σε σχέση με το συνολικό κόστος μετακίνησης, προσφέρουν μια προσωρινή οικονομική ανάσα, ιδιαίτερα για όσους εξαρτώνται καθημερινά από τη χρήση οχήματος.

Σε κάθε περίπτωση, η ταχύτητα της διαδικασίας και η αυτοματοποίηση των ελέγχων αποτελούν βασικά στοιχεία του προγράμματος, με στόχο την άμεση καταβολή της ενίσχυσης χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια. Το ενδιαφέρον αναμένεται αυξημένο τις πρώτες ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας, με τους δικαιούχους να σπεύδουν να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να λάβουν εγκαίρως την επιδότηση.