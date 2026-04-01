Στον σχεδιασμό σύγχρονων υποδομών φόρτισης στα αμαξοστάσια για τα ηλεκτρικά λεωφορεία, με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προχωρά το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την ΟΣΥ Α.Ε..

Η συνεργασία αφορά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από την ΕΤΕπ, μέσω του προγράμματος Invest EU, με στόχο την προετοιμασία και ωρίμανση ενός συνεκτικού επενδυτικού προγράμματος που περιλαμβάνει ενεργειακές λύσεις, υποδομές φόρτισης και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας για τα αμαξοστάσια.

«Η ανανέωση του στόλου των λεωφορείων της Αττικής με ηλεκτρικά λεωφορεία δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις σε επίπεδο ενεργειακής επάρκειας και διαχείρισης. Για τον λόγο αυτό, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχωρά, για πρώτη φορά, στον συνολικό σχεδιασμό της ενεργειακής τροφοδοσίας των αστικών συγκοινωνιών, διασφαλίζοντας ότι η επέκταση του στόλου θα συνοδεύεται από τις απαραίτητες υποδομές», επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της ΟΣΥ Α.Ε., με στόχο την ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας των εμπλεκόμενων φορέων και την αποτελεσματική υλοποίηση σύνθετων επενδυτικών έργων.

Με την υποστήριξη των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΤΕπ, θα αξιολογηθούν οι διαθέσιμες τεχνολογικές επιλογές και στρατηγικές υλοποίησης, θα καταρτιστεί αναλυτικός προγραμματισμός δράσεων και θα διαμορφωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες υλοποίησης. Παράλληλα, θα διερευνηθούν κατάλληλα χρηματοδοτικά σχήματα και θα υποστηριχθεί η προετοιμασία των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών.

«Η μετάβαση σε καθαρότερες αστικές μεταφορές προϋποθέτει ολοκληρωμένο σχεδιασμό και αξιόπιστη προετοιμασία. Μέσω της συνεργασίας αυτής, οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες της ΕΤΕπ στηρίζουν την Ελλάδα για ακόμη μια φορά, για την ανάπτυξη λύσεων που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα των δημόσιων συγκοινωνιών», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Γιάννης Τσακίρης.

«Ανανεώνουμε ριζικά τον στόλο των λεωφορείων στην Αττική. Τις επόμενες ημέρες φτάνουμε τα 1.076 νέα λεωφορεία στην Αθήνα. Η ανανέωση, όμως, δεν σταματά στα οχήματα. Απαιτεί και τις κατάλληλες υποδομές.

Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προχωρούμε στη δημιουργία σύγχρονων ενεργειακών υποδομών στα αμαξοστάσια, ώστε τα νέα λεωφορεία να φορτίζουν αξιόπιστα, με χαμηλότερο κόστος και με πιο φιλικό αποτύπωμα για το περιβάλλον. Αυτό μεταφράζεται σε ουσιαστική εξοικονόμηση πόρων προς όφελος των φορολογουμένων, μαζί με μια πιο καθαρή πόλη», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Σχετικά με το InvestEU

Το πρόγραμμα InvestEU ενισχύει τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέχει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, κινητοποιώντας σημαντικούς ιδιωτικούς και δημόσιους πόρους προς στήριξη μιας βιώσιμης και ανθεκτικής ανάπτυξης. Παράλληλα, συμβάλλει στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων για στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η ψηφιακή μετάβαση.

Το InvestEU ενοποιεί σε ένα ενιαίο πλαίσιο τα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ για την υποστήριξη επενδύσεων, καθιστώντας τη χρηματοδότηση έργων στην Ευρώπη απλούστερη, αποτελεσματικότερη και πιο ευέλικτη. Αποτελείται από τρία βασικά σκέλη: το Ταμείο InvestEU, τον Συμβουλευτικό Κόμβο InvestEU και την Πύλη InvestEU.

Το Ταμείο InvestEU υλοποιείται μέσω εταίρων εφαρμογής, οι οποίοι επενδύουν σε έργα αξιοποιώντας την εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ ύψους 26,2 δισ. ευρώ. Η εγγύηση αυτή ενισχύει την ικανότητά τους για ανάληψη κινδύνου και αναμένεται να κινητοποιήσει τουλάχιστον 372 δισ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις.

Σχετικά με την ΕΤΕπ

Ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) αποτελεί τον επενδυτικό βραχίονα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανήκει στα 27 κράτη μέλη και συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες παγκοσμίως. Το 2025, ο Όμιλος ΕΤΕπ υπέγραψε νέες χρηματοδοτήσεις και παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες ύψους 100 δισ. ευρώ για περισσότερα από 870 έργα υψηλού αντίκτυπου, στο πλαίσιο των οκτώ βασικών προτεραιοτήτων του που στηρίζουν τους στόχους πολιτικής της ΕΕ: τη δράση για το κλίμα και το περιβάλλον, την ψηφιοποίηση και τεχνολογική καινοτομία, την ασφάλεια και άμυνα, την εδαφική συνοχή, τη γεωργία και βιοοικονομία, τις κοινωνικές υποδομές, τις ισχυρές παγκόσμιες εταιρικές σχέσεις, καθώς και την ένωση των αποταμιεύσεων και επενδύσεων. Πέρα από τη χορήγηση μακροπρόθεσμων δανείων για μεγάλες υποδομές, ο Όμιλος ΕΤΕπ κινητοποιεί ιδιωτικές επενδύσεις για καινοτόμα έργα και επιχειρήσεις υψηλότερου κινδύνου, ενισχύοντας διαρκώς τον ρόλο του στις ευρωπαϊκές αγορές venture debt, venture capital, εγγυήσεων και τιτλοποιήσεων.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) είναι θυγατρική του Ομίλου ΕΤΕπ και εξειδικεύεται στην παροχή εγγυήσεων και συμμετοχικών κεφαλαίων, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νεοφυείς εταιρείες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δρώντας ως επενδυτής-άγκυρα και μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου συνεργαζόμενων τραπεζών και επενδυτικών ταμείων, τo EIF κινητοποιεί ιδιωτικά κεφάλαια και ενισχύει το οικοσύστημα των κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, στηρίζοντας καινοτόμους Ευρωπαίους επιχειρηματίες.

Το 2023, το EIF, σε συνεργασία με έξι κράτη μέλη (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο και Κάτω Χώρες), εγκαινίασε την πρωτοβουλία European Tech Champions Initiative, ένα fund of funds με στόχο την κλιμάκωση καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ήδη συμβάλει στη δημιουργία 13 ευρωπαϊκών mega-funds επιχειρηματικών συμμετοχών και στην ανάπτυξη 38 εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων 11 «μονόκερων» (με αποτίμηση άνω του 1 δισ. ευρώ).