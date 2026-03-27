Η Β.Σ. Καρούλιας παρουσιάζει το Thélio Ice Tea, μια νέα ποιοτική πρόταση στην κατηγορία των ready-to-drink ροφημάτων, που φέρνει μια πιο ισορροπημένη, καθαρή και σύγχρονη προσέγγιση στο ice tea.

Το Thélio δεν δημιουργήθηκε απλώς για να προσφέρει δροσιά, αλλά για να επαναπροσδιορίσει το τι σημαίνει «καλή επιλογή» ροφήματος εκτός σπιτιού. Το όνομά του προκύπτει από τη γαλλική λέξη Thé, που σημαίνει τσάι, και τη λέξη «Τέλειο», αποτυπώνοντας με σαφήνεια τη φιλοσοφία του: ένα ice tea που φιλοδοξεί να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία, τόσο σε επίπεδο απόλαυσης όσο και ευεξίας.

Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, με ελάχιστες θερμίδες και εμπλουτισμένο με βιταμίνες που συμβάλλουν στη μείωση της κόπωσης, το Thélio Ice Tea αποτελεί μια, non-alcoholic επιλογή που εντάσσεται φυσικά στη σύγχρονη καθημερινότητα. Η γυάλινη φιάλη των 330ml ενισχύει τον premium χαρακτήρα του προϊόντος, καθιστώντας το ιδανικό για σημεία κατανάλωσης που επενδύουν στην ποιότητα και την εμπειρία — από brunch spots και all day cafés μέχρι pool και beach bars.

Η σειρά περιλαμβάνει τρεις γευστικές επιλογές: το Green Tea Lemon & Ginger, έναν αναζωογονητικό συνδυασμό με δροσερό χαρακτήρα, το Black Tea Peach & Verbena, με πιο γεμάτη και αρωματική γεύση που ενεργοποιεί τις αισθήσεις, και το Green Tea Tropical Fruits, μια φρουτώδη, καλοκαιρινή πρόταση με μάνγκο και φρούτα του πάθους. Κάθε γεύση έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει όχι μόνο ευχάριστη κατανάλωση, αλλά και ένα επιπλέον όφελος για τον οργανισμό, μέσω της προσθήκης βιταμινών.

Με σαφή διαφοροποίηση από τα κλασικά ice tea, το Thélio Ice Tea τοποθετείται ως μια ποιοτική, healthier επιλογή που εντάσσεται εύκολα σε κάθε σύγχρονο menu, ενισχύοντας το προφίλ του και προσφέροντας μια εναλλακτική που ανταποκρίνεται στις νέες καταναλωτικές συνήθειες. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμη προϊόν, αλλά για μια νέα προσέγγιση στην κατηγορία — πιο ισορροπημένη, πιο καθαρή, πιο συνειδητή.