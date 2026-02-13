Ο εκτελεστικός διευθυντής του αμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, Τζάροντ Έιγκεν, δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι εξαιρετικά υποστηρικτική σε ό,τι αφορά τον Κάθετο Διάδρομο.

Επίσης, ανέφερε ότι διεξάγονται συζητήσεις για νέες συμφωνίες για τις ροές του φυσικού αερίου.

Πιο αναλυτικά, μιλώντας στην εκδήλωση του Foundation for Defense of Democracies στην Ουάσιγκτον με θέμα «Η κατάσταση της αμερικανικής ενεργειακής κυριαρχίας», μίλησε για δεσμεύσεις διάρκειας δέκα έως είκοσι ετών και είπε ότι προγραμματίζεται νέα συνάντηση «στα τέλη Φεβρουαρίου» στις Ηνωμένες Πολιτείες με την ίδια ομάδα χωρών, πριν από τη CERAWeek στο Χιούστον, με στόχο περαιτέρω συμφωνίες.

Αναφερόμενος στις επαφές στην Αθήνα, είπε ότι η αμερικανική πλευρά επιδίωξε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τον Κάθετο Διάδρομο. Όπως είπε, στόχος είναι να σταλεί μήνυμα προς τη Ρωσία ότι πρόκειται για συμφωνίες και όχι για δηλώσεις.

Ακόμη, σημείωσε ότι μετά την Αθήνα ο Έλληνας υπουργός Ενέργειας μετέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες και είχε νέα συνάντηση με την αμερικανική πλευρά, ενώ, όπως είπε, η νέα σύσκεψη που προγραμματίζεται για τα τέλη Φεβρουαρίου θα συγκεντρώσει εκ νέου τους εμπλεκόμενους «στο ίδιο τραπέζι» για πρόσθετες δεσμεύσεις.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ανέφερε ότι έχει προηγηθεί «πολλή δουλειά» για την επέκταση τερματικών εισαγωγής και την υλοποίηση πλωτών μονάδων επαναεριοποίησης, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα ήταν «εξαιρετικά υποστηρικτική» σε κυβερνητικό και εταιρικό επίπεδο. Είπε, επίσης, ότι υπάρχει «ισχυρή διάθεση» από ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες να συνεργαστούν με αμερικανικές.

Κατά τον κ. Τζάροντ Έιγκεν, το επόμενο βήμα είναι να δοθεί έμφαση πέρα από την Ελλάδα, καθώς η αύξηση των ποσοτήτων φυσικού αερίου προϋποθέτει, όπως είπε, ότι οι ροές θα μπορούν να κινηθούν μέσω Βουλγαρίας και Ρουμανίας προς τα βόρεια. Ανέφερε ότι θα ακολουθήσουν συζητήσεις με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και μέχρι την Ουκρανία για το πώς ο Κάθετος Διάδρομος θα γίνει «ισχυρή, χειροπιαστή πραγματικότητα».