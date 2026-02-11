Η επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου ολοκληρώθηκε με σημαντική υπερκάλυψη και μειωμένη απόδοση.

Πιο συγκεκριμένα, στο 3,34% διαμορφώθηκε η απόδοση του 10ετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου στη σημερινή δημοπρασία.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), στην επανέκδοση μέσω δημοπρασίας ελληνικών τίτλων 3,375%, λήξεως 16 Ιουνίου 2036, ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 785 εκατ. ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026.

Το Ελληνικό Δημόσιο θα αντλήσει από την αγορά 300 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.