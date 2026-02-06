Η φήμη μιας εταιρείας σπάνια χτίζεται πλέον αποκλειστικά εκτός διαδικτύου. Πελάτες και συνεργάτες ελέγχουν επιχειρήσεις στο Google, διαβάζουν αξιολογήσεις, κοιτούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης — συχνά πριν καν σηκώσουν το τηλέφωνο.

Ως απάντηση σε αυτή την αλλαγή, η AI Business Analytics Greece δημιούργησε το πρόγραμμα Πιστοποιητικό Επιχειρηματικής Φήμης, βασισμένο σε έλεγχο διαδικτυακής φήμης με χρήση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Για το πώς γεννήθηκε η ιδέα, πώς λειτουργεί ο έλεγχος και σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα, μιλάμε με την ομάδα της AI Business Analytics Greece.

Ερώτηση: Ας ξεκινήσουμε από την αρχή — γιατί ασχοληθήκατε με τη διαδικτυακή φήμη των εταιρειών στην Ελλάδα;

AI Business Analytics Greece: Εργαστήκαμε πάνω σε διάφορες αναλυτικές λύσεις για επιχειρήσεις και κάθε φορά βλέπαμε το ίδιο πρόβλημα: στο διαδίκτυο φαίνεται μόνο ένα κομμάτι της πραγματικότητας.



Από τη μία υπάρχουν εταιρείες που για χρόνια δουλεύουν αξιόπιστα, έχουν σταθερούς πελάτες και καλές σχέσεις με συνεργάτες, αλλά στο διαδίκτυο είναι σχεδόν «αόρατες» ή εμφανίζονται με χαοτικό τρόπο. Από την άλλη, οι πελάτες ξεκινούν όλο και πιο συχνά από την αναζήτηση και τα πρώτα αποτελέσματα.



Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι μια απόφαση συνεργασίας λαμβάνεται συχνά βάσει λίγων αξιολογήσεων, μιας τυχαίας καταχώρισης σε κατάλογο ή μιας μη ενημερωμένης ιστοσελίδας. Θεωρήσαμε ότι αξίζει να προτείνουμε ένα εργαλείο που θα βάζει τάξη σε αυτή την εικόνα — όσο γίνεται πιο αντικειμενικά και με βάση δεδομένα.

Ερώτηση: Ποιο ήταν το συγκεκριμένο έναυσμα για τη δημιουργία του Πιστοποιητικού Επιχειρηματικής Φήμης;

AI Business Analytics Greece: Συνέπεσαν μερικές παρατηρήσεις από την ελληνική αγορά. Πρώτον, η διαδικτυακή φήμη έπαψε να είναι «έξτρα» — επηρεάζει πραγματικά τις πωλήσεις και τις αποφάσεις στο B2B.



Δεύτερον, πολλοί επιχειρηματίες διαισθάνονται ότι «κάτι συμβαίνει» γύρω από το εμπορικό σήμα τους στο διαδίκτυο, αλλά δεν έχουν χρόνο ή εργαλεία για συστηματική παρακολούθηση.



Τρίτον, ακούμε συχνά: «Ξέρουμε τι λέει η εταιρεία για τον εαυτό της, αλλά θέλουμε να δούμε και τι λέει κάποιος απ’ έξω».



Το πρόγραμμα είναι απάντηση σε αυτές τις ανάγκες: οργανώνει την εικόνα της εταιρείας στο Διαδίκτυο, μετατρέπει διάσπαρτα δεδομένα σε κατανοητό συμπέρασμα και επιτρέπει στην επιχείρηση να δείξει στους πελάτες κάτι περισσότερο από τα δικά της προωθητικά μηνύματα.

Ερώτηση: Τι κάνει το πρόγραμμα διαφορετικό σε σχέση με κλασικές λίστες, βραβεία ή διαγωνισμούς;

AI Business Analytics Greece: Πρώτον, δεν συγκρίνουμε εταιρείες μεταξύ τους όπως σε μια κατάταξη. Δεν λέμε «αυτή είναι πρώτη, αυτή δεύτερη».



Δεύτερον, αφετηρία είναι δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες: αξιολογήσεις, αναφορές, εταιρικά προφίλ, επίσημα μητρώα, κλαδικοί κατάλογοι. Ο έλεγχος δεν βασίζεται στις δηλώσεις της ίδιας της εταιρείας, αλλά σε αυτό που μπορεί να επαληθευτεί δημόσια.



Τρίτον, χρησιμοποιούμε αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης που βοηθούν να «σαρωθούν» πολλές πηγές και να εντοπιστούν ασυνέπειες. Το τελικό συμπέρασμα όμως διατυπώνεται με τρόπο κατανοητό για τον άνθρωπο.



Το πιστοποιητικό επιβεβαιώνει ότι τη στιγμή του ελέγχου δεν εντοπίσαμε σοβαρά, δημόσια σήματα φήμης που θα απέκλειαν μια θετική αξιολόγηση. Είναι περισσότερο περιγραφή κατάστασης, παρά μετάλλιο «πρώτης θέσης».

Ερώτηση: Άρα η AI εδώ δεν είναι απλώς ένα διαφημιστικό σύνθημα;

AI Business Analytics Greece: Σε καμία περίπτωση. Οι αλγόριθμοι AI μας βοηθούν να:



• αναζητούμε πολλές πηγές ταυτόχρονα,

• συνδυάζουμε πληροφορίες από διαφορετικά μητρώα και υπηρεσίες,

• εντοπίζουμε ασυνέπειες σε δεδομένα που αφορούν την ίδια εταιρεία.



Εξίσου σημαντικό είναι όμως τι δεν κάνουν. Η AI δεν αντικαθιστά την κοινή λογική και την ευθύνη του διαχειριστή του προγράμματος. Δεν υποσχόμαστε «αλάθητο». Επικοινωνούμε έντιμα ότι ο έλεγχος βασίζεται σε αυτό που είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο εκείνη τη στιγμή και σε αυτό που τα εργαλεία μας μπορούν να εντοπίσουν.



Άρα το αποτέλεσμα είναι μια «φωτογραφία της στιγμής» — μια οργανωμένη σύνοψη της φήμης, όχι εγγύηση ότι στο μέλλον τίποτα δεν θα αλλάξει.

Ερώτηση: Σε ποιους απευθύνεται το Πιστοποιητικό Επιχειρηματικής Φήμης; Μόνο σε μεγάλες και εμπορικά αναγνωρίσιμες εταιρείες;;

AI Business Analytics Greece: Εξ αρχής ο στόχος ήταν διαφορετικός: το πρόγραμμα να είναι διαθέσιμο για διαφορετικούς τύπους επιχειρήσεων, όχι μόνο για τους μεγαλύτερους «παίκτες».



Στην πράξη, μεταξύ των εταιρειών που μπορούν να λάβουν θετικό αποτέλεσμα, υπάρχουν:



• τοπικές επιχειρήσεις υπηρεσιών,

• φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα,

• εταιρείες που λειτουργούν σε B2B,

• επιχειρήσεις εξειδικευμένων κλάδων.



Το κλειδί είναι ένα: αν, με βάση δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες, μπορεί να ειπωθεί ότι η εικόνα της εταιρείας στο διαδίκτυο είναι οργανωμένη και χωρίς σοβαρά, ορατά σήματα προβλήματος τη στιγμή του ελέγχου. Το ύψος των δαπανών προώθησης ή η ένταση παρουσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι κριτήριο από μόνο του.

Ερώτηση: Πώς μοιάζει ο ίδιος ο έλεγχος φήμης πριν η εταιρεία λάβει πιστοποιητικό;

AI Business Analytics Greece: Η διαδικασία μπορεί να περιγραφεί σε μερικά βήματα.



Πρώτα, τα συστήματά μας συλλέγουν πληροφορίες από σειρά πηγών: πλατφόρμες αξιολογήσεων, κοινωνικά δίκτυα, εταιρικούς καταλόγους, επίσημα μητρώα, ιστοσελίδες. Αναλύουμε τόσο περιγραφικό περιεχόμενο όσο και δεδομένα ταυτοποίησης — επωνυμία, διεύθυνση, στοιχεία μητρώου.



Στη συνέχεια, οι αλγόριθμοι υποστηρίζουν την αξιολόγηση της συνέπειας αυτών των πληροφοριών και αναζητούν πιθανά σήματα κινδύνου φήμης. Αν στη δημόσια σφαίρα εμφανίζονται σοβαρά και αξιόπιστα προβλήματα, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικό αποτέλεσμα.



Μόνο όταν ο έλεγχος ολοκληρωθεί θετικά, η εταιρεία μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα και να αποφασίσει αν θέλει να αξιοποιήσει το πακέτο προώθησης, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πιστοποιητικό σε κάδρο, διάκριση/αναμνηστικό και προφίλ στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Ερώτηση: Τι θέλατε να πετύχετε σχεδιάζοντας το πιστοποιητικό και το πακέτο υλικών;

AI Business Analytics Greece: Δύο πράγματα.



Πρώτον, το αποτέλεσμα του ελέγχου να είναι πραγματικά χρήσιμο στην καθημερινή επαφή με πελάτες. Γι’ αυτό υπάρχουν φυσικά στοιχεία, όπως πιστοποιητικό σε κάδρο και διάκριση/αναμνηστικό, που εμφανίζονται φυσικά σε χώρο υποδοχής, γραφεία πωλήσεων ή αίθουσες συναντήσεων.



Δεύτερον, το πακέτο να έχει και διαδικτυακή αντανάκλαση. Το προφίλ εταιρείας στην ιστοσελίδα του προγράμματος και το δικαίωμα χρήσης του λογότυπου επιτρέπουν να παρουσιαστεί το αποτέλεσμα και στο Διαδίκτυο. Έτσι ο πελάτης μπορεί όχι μόνο να δει το πιστοποιητικό στον χώρο, αλλά και να επαληθεύσει πληροφορίες σε ανεξάρτητη πηγή.



Ο κοινός παρονομαστής είναι η διαφάνεια: λέμε ξεκάθαρα ότι πρόκειται για διάκριση συνδεδεμένη με την διαδικτυακή φήμη, όχι π.χ. με οικονομικούς δείκτες ή αξιολόγηση προϊόντων.

Ερώτηση: Πόσο σημαντική είναι η ευθύνη στην επικοινωνία προς τους πελάτες;

AI Business Analytics Greece: Από την αρχή θέλαμε να αποφεύγουμε υποσχέσεις που δεν μπορούν να στηριχθούν. Το πιστοποιητικό δεν είναι νομική, χρηματοοικονομική ή πιστωτική εγγύηση. Δεν αντικαθιστά δέουσα επιμέλεια ή αξιολόγηση ρίσκου από τον αντισυμβαλλόμενο.



Αυτό που μπορούμε να πούμε έντιμα είναι ότι μια εταιρεία:



• αναλύθηκε ως προς την διαδικτυακή φήμη της με βάση διαθέσιμες πηγές,

• τη στιγμή του ελέγχου δεν υπήρχαν ορατές, σοβαρές ενδείξεις προβλημάτων φήμης,

• παρουσιάζεται στο διαδίκτυο με τρόπο οργανωμένο και συνεπή.



Γι’ αυτό στον κανονισμό προβλέπεται και δυνατότητα επανελέγχου και ανάκλησης, αν στο μέλλον εμφανιστούν σημαντικές, αξιόπιστες πληροφορίες που αλλάζουν την εικόνα της εταιρείας. Θεωρούμε ότι αυτή η προσέγγιση είναι πιο έντιμη από μια διάκριση «μια για πάντα».

Ερώτηση: Πώς εντάσσεται το πρόγραμμα στη συνολική δραστηριότητα της AI Business Analytics Greece;

AI Business Analytics Greece: Ο πυρήνας της δραστηριότητάς μας είναι λύσεις βασισμένες σε δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη. Αναπτύσσουμε εργαλεία που βοηθούν εταιρείες να κατανοούν καλύτερα πληροφορίες που συγκεντρώνονται γύρω από τη λειτουργία τους — είτε στο Διαδίκτυο είτε σε εσωτερικά δεδομένα.



Το Πιστοποιητικό Επιχειρηματικής Φήμης είναι φυσική εξέλιξη αυτής της κατεύθυνσης. Συνδυάζει το αναλυτικό σκέλος (έλεγχος διαδικτυακής φήμης) με το πρακτικό σκέλος (υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην επικοινωνία με πελάτες και συνεργάτες).



Από τη δική μας σκοπιά, είναι παράδειγμα του πώς η τεχνολογία μπορεί να υποστηρίξει την καθημερινή επιχειρηματική πρακτική — σε έναν πολύ συγκεκριμένο τομέα: την αξιοπιστία στα μάτια της αγοράς.

Ερώτηση: Γιατί τώρα είναι καλή χρονική στιγμή για ένα τέτοιο πρόγραμμα στην Ελλάδα;