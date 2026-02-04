Κάτω από το 4% υποχώρησε το επιτοκιακό περιθώριο (διαφορά επιτοκίου καταθέσεων – χορηγήσεων) τον Δεκέμβριο του 2025, καθώς οι τράπεζες διατήρησαν αμετάβλητα τα επιτόκια καταθέσεων ενώ μείωσαν των χορηγήσεων.

Συγκεκριμένα το επιτοκιακό περιθώριο υποχώρησε στο 3,93% από 4,34% που ήταν τον Νοέμβριο του 2025, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζα της Ελλάδος, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, και διαμορφώθηκε στο 0,31%, ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 41 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,24%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,03%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο καταθέσεων από επιχειρήσεις διαμορφώθηκε στο 0,10% από 0,08% τον προηγούμενο μήνα.

Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 1,09%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο από επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,72%.

Στο σκέλος των δανείων ο μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 14,62%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 57 μονάδες βάσης στο 10,57%, ενώ το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 3,44%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,51%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 9 μονάδες βάσης στο 6,77%.

Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 29 μονάδες βάσης στο 3,53%. Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης στο 4,23%.

Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 15 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,67%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 4,23%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 28 μονάδες βάσης στο 3,48%.