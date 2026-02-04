Με κινήσεις επέκτασης εντός και εκτός Ελλάδας, λανσαρίσματα προϊόντων και δράσεις κοινωνικής προσφοράς, η Coffee Berry περιγράφει το 2025 ως χρονιά ανάπτυξης και «ουσιαστικής εξέλιξης». Η χρονιά άνοιξε με την έναρξη του πρώτου καταστήματος στο Μαρόκο, σηματοδοτώντας την είσοδο της αλυσίδας καφέ σε νέα αγορά. Στην ελληνική αγορά, η Coffee Berry ενίσχυσε το δίκτυό της με νέα σημεία σε Μαρούσι, Κηφισιά και Κερατσίνι, ενώ προστέθηκαν δύο νέα σημεία σε Ρόδο και Κέρκυρα. Το 2025 έκλεισε με ακόμη ένα διεθνές βήμα, αυτή τη φορά στο Αεροδρόμιο της Βουδαπέστης.

Στο ίδιο πλαίσιο, η διοίκηση σημειώνει ότι προχώρησε σε ενεργειακή αναβάθμιση των γραφείων της στον Άλιμο, στοχεύοντας σε πιο σύγχρονες και περιβαλλοντικά φιλικές υποδομές.

Συνεργασίες και τα ποτήρια με «χειρόγραφους στίχους»

Η Coffee Berry δίνει έμφαση και σε δημιουργικές συνεργασίες που «ντύνουν» την επικοινωνία της, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την παρουσία «χειρόγραφων στίχων by René» στα ποτήρια της. Όπως αναφέρει η διοίκηση, η συγκεκριμένη συνεργασία «ταξίδεψε» το κοινό από την καμπάνια του Αγίου Βαλεντίνου έως τα Χριστούγεννα, κλείνοντας έναν κύκλο περίπου δύο ετών.

Νέος καφές

Στα προϊόντα, η εταιρεία παρουσιάζει ως κομβική κίνηση του 2025 την εισαγωγή του «Aramosa Specialty Coffee – Low Caffeine», μιας ποικιλίας με φυσικά χαμηλή καφεΐνη, που, όπως σημειώνει, λανσαρίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από αλυσίδα street café. Το προϊόν απέσπασε το «Best in Taste – Food Experts’ Awards 2025».

Παράλληλα, εμπλούτισε τη γκάμα της με νέες επιλογές και limited προτάσεις, καθώς και με προϊόντα χωρίς γλουτένη σε συνεργασία με τη Schär, παρουσιάζοντάς τα ως τη μεγαλύτερη σχετική ποικιλία σε αλυσίδα καφέ.

Δράσεις κοινωνικής στήριξης και χορηγίες

Στον άξονα της κοινωνικής προσφοράς, γίνεται αναφορά στη συνέχιση για τρίτη χρονιά της συνεργασίας με το Make-A-Wish, καθώς και σε στήριξη οργανισμών όπως το Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού και ο Σύλλογος Διαβητικών Βορείου Αιγαίου «Γλυκιά Διάδραση». Επιπλέον, καταγράφονται δράσεις συλλογής αντικειμένων και δώρων για σχολικές δομές, αλλά και προσφορά παιδικών βιβλίων στο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού με τη συμμετοχή εργαζομένων της εταιρείας.

Παράλληλα, συνεχίζει για τέταρτη διαδοχική χρονιά τη χορηγική της στήριξη στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου μέσω της ΕΠΟ.

Διακρίσεις και ορόσημο 10ετίας

Στις διακρίσεις της χρονιάς, η Coffee Berry τιμήθηκε με το βραβείο «Επιχειρηματική Εξωστρέφεια» στον θεσμό «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας» και με το «Total Franchise Support» στα Franchise Business Awards.

Κλείνοντας, η διοίκηση τοποθετεί το 2026 ως χρονιά ορόσημο, καθώς συμπληρώνει 10 χρόνια παρουσίας και «συνεχίζει να γράφει» την ιστορία της, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.