Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κινείται σε ανοδική τροχιά για τρίτη συνεχή συνεδρίαση, υπερβαίνοντας και τα επίπεδα των 2.400 μονάδων και να καταγράφει νέα υψηλά 16 και πλέον ετών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε κοντά στα υψηλά της ημέρας, στις 2.407,07 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 1,56%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από της συνεδρίαση της 2ας Δεκεμβρίου του 2009 (2.433,24 μονάδες).

Κατά τις τρεις τελευταίες ανοδικές συνεδριάσεις ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη σε ποσοστό 3,98% , ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει υψηλά κέρδη 13,50%. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ενισχύθηκε κατά 2,4 δισ. ευρώ σε σχέση με τη χθεσινή συνεδρίαση.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 399,13 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 54.853.928 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,61%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,90%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Lamda Development (+6,29%), της Optima Bank (+5,30%), της Elvalhalcor (+4,91%), της Coca Cola HBC (+3,61%), των ΕΛΠΕ (+2,57%) και της Viohalco (+2,45%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Titan (-3,87%) και της Aktor (-0,93%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 12.526.411 και 11.360.202 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 57,34 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 55,29 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 58 μετοχές, 41 πτωτικά και 28 παρέμειναν σταθερές.