Νέα ψηφιακή πλατφόρμα θέτει σε εφαρμογή ο e-ΕΦΚΑ, μέσω της οποίας οι συνταξιούχοι θα κοινοποιούν τις δικαστικές αποφάσεις που τους δικαιώνουν αναδρομικά, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία καταβολής των ποσών που τους οφείλονται.

Η νέα εφαρμογή αποσκοπεί στον περιορισμό της γραφειοκρατίας που μέχρι σήμερα χαρακτήριζε την κοινοποίηση δικαστικών αποφάσεων προς το ασφαλιστικό ταμείο, αλλά και στη διασφάλιση της τήρησης συγκεκριμένης σειράς προτεραιότητας για την πληρωμή αναδρομικών και αποζημιώσεων.

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, όλες οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται από την 1η Ιανουαρίου 2026 και μετά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναρτώνται στην πλατφόρμα «Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων». Οποιαδήποτε άλλη μορφή υποβολής αίτησης ή κοινοποίησης απόφασης δεν θα γίνεται δεκτή και δεν θα εξετάζεται από τις υπηρεσίες του Ταμείου.

Πώς λειτουργεί η νέα διαδικασία

Στην πλατφόρμα παρέχονται αναλυτικές οδηγίες χρήσης και όλες οι απαραίτητες διευκρινίσεις για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι δικαιούχοι. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο με φορολογική έδρα στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως ύψους απαίτησης.

Για κάθε ηλεκτρονικό αρχείο που υποβάλλεται εκδίδεται μοναδικός κωδικός πληρωμής. Μέχρι να ολοκληρωθεί η πληρωμή του σχετικού τιμήματος, η αίτηση θεωρείται ελλιπής και δεν δημιουργείται υποχρέωση επεξεργασίας ή διεκπεραίωσης από τον e-ΕΦΚΑ.

Για τις υπηρεσίες του Ταμείου, ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης λογίζεται η ημερομηνία κατά την οποία η εντολή πληρωμής γίνεται αποδεκτή από το διατραπεζικό σύστημα. Προς επεξεργασία λαμβάνονται μόνο οι αιτήσεις που έχουν λάβει την ένδειξη «Προς δημοσίευση».

Έλεγχοι και ευθύνες των αιτούντων

Το περιεχόμενο των αιτήσεων δεν ελέγχεται κατά το στάδιο της υποβολής. Ωστόσο, σε μεταγενέστερο έλεγχο, εφόσον διαπιστωθεί ότι το περιεχόμενο παραβιάζει την ελληνική νομοθεσία, ο e-ΕΦΚΑ θα προχωρά σε ενημέρωση των αρμόδιων αρχών.

Παράλληλα, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν υποβληθεί λανθασμένα ή ψευδή στοιχεία, είτε εκ παραδρομής είτε εκ προθέσεως, το Ταμείο διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα για την αναζήτηση ευθυνών και την αποκατάσταση τυχόν ζημίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αιτούντες θα λαμβάνουν ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει, με πληροφορίες για την πορεία της αίτησής τους.

Πληρωμές και χρόνοι εκτέλεσης

Για την καταβολή των ποσών που προκύπτουν από τις δημοσιευμένες δικαστικές αποφάσεις, η εντολή πληρωμής δίνεται από τον e-ΕΦΚΑ σε συνεργαζόμενη εταιρεία μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ. Όταν η εντολή πληρωμής αποστέλλεται σε μη συνεργαζόμενη εταιρεία, η εκτέλεση ολοκληρώνεται συνήθως εντός τουλάχιστον δύο εργάσιμων ημερών.

Ο τελικός χρόνος πίστωσης των ποσών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τράπεζα και την πολιτική εξυπηρέτησης των πελατών της.