Στις 24 Φεβρουαρίου έχει προγραμματιστεί συνάντηση υψηλού επιπέδου στον Λευκό Οίκο με αντικείμενο τον «Κάθετο Διάδρομο», σύμφωνα με πληροφορίες του hellasjournal. Στη συνάντηση αναμένεται να συμμετάσχουν, από ελληνικής πλευράς, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR και Διευθύνων Σύμβουλος της Atlantic SEE LNG Trade, Αλέξανδρος Εξάρχου με την ομάδα του και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες από την Ουάσιγκτον, στο τραπέζι θα τεθεί η προώθηση των συμφωνιών που συνδέονται με το έργο, με στόχο να προχωρήσουν οι απαιτούμενες υπογραφές εντός του επόμενου διαστήματος. Παράλληλα, καταγράφεται προσδοκία από την αμερικανική πλευρά για σαφή τοποθέτηση από τις Βρυξέλλες αναφορικά με το χρηματοδοτικό σκέλος.

Κεντρικός στόχος των συνομιλιών φέρεται να είναι η διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας με χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον 25 ετών.

Η συνάντηση προβλέπεται να πλαισιωθεί από συνεδρίαση της Επιτροπής Ενεργειακής Κυριαρχίας (Energy Dominance Committee), με συμμετοχή του Αμερικανικού Ιδρύματος Χρηματοδότησης της Ανάπτυξης (DFC).

Στο ίδιο πλαίσιο, εκτιμάται ότι θα τεθεί με έμφαση το ζήτημα της ευρωπαϊκής στήριξης για τη διέλευση φυσικού αερίου προς τον Βορρά, σε συνάρτηση με τις ευρύτερες ενεργειακές δεσμεύσεις που έχουν τεθεί μεταξύ Ε.Ε. και ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των αναφορών για το αμερικανικό LNG.

Η επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου είναι πρώτη προτεραιότητα για Ευρώπη και ΗΠΑ

Για τον ρόλο του Κάθετου Διαδρόμου ως έργου στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες μίλησε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, στο Athens Energy Summit 2026, που πραγματοποιείται στην Αίγλη Ζαππείου.

Ο κ. Παπασταύρου χαρακτήρισε τον Κάθετο Διάδρομο «ένα πολυσύνθετο, απαιτητικό εγχείρημα χωρίς ιστορικό προηγούμενο, με στρατηγική σημασία για τη σταθερότητα στην περιοχή». Όπως ανέφερε, «δεν έχει υπάρξει κοινό προϊόν που μπαίνει στην Ελλάδα και φτάνει στην Ουκρανία», επισημαίνοντας ότι στο εγχείρημα παρεμβαίνουν πέντε ρυθμιστικές αρχές και «το προϊόν πρέπει να γίνει ελκυστικό» – που σημαίνει ότι η συνεργασία είναι απαραίτητη.

Ο υπουργός αναγνώρισε ότι «υπάρχει παιδική ασθένεια», υπογραμμίζοντας ότι «είναι απαιτητικό έργο και χρειάζεται επιμονή», σε ένα περιβάλλον όπου «ο κανονισμός από την πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο είναι πια επίσημος στην ΕΕ». Όπως μετέφερε, «η επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου μπορεί να έχει πιο μεγάλη σημασία από ό,τι το ΝΑΤΟ, εκτιμούν οι άνθρωποι από τη διοίκηση Τραμπ», διαβεβαιώνοντας ότι «για την Ευρώπη και τις ΗΠΑ η επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου είναι πρώτη προτεραιότητα».