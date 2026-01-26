Σε ιστορικό υψηλό έφτασε το πρωί της Δευτέρας η τιμή του χρυσού, ξεπερνώντας τα $5.000 ανά ουγγιά, καθώς οι επενδυτές στρέφονται μαζικά στο ασφαλές καταφύγιο του πολύτιμου μετάλλου εν μέσω κλιμακούμενων γεωπολιτικών εντάσεων.

Η τιμή του χρυσού (spot) ξεπέρασε νωρίτερα τα 5.100 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ αυτή τη στιγμή κυμαίνεται κοντά στα 5.080 δολάρια. Τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) χρυσού για παράδοση Φεβρουαρίου σημείωσαν άνοδο 1,02%, αγγίζοντας τα $5.029,70 ανά ουγγιά.

«Η πρόβλεψή μας για το έτος είναι ότι ο χρυσός θα αγγίξει το υψηλό των $6.400 ανά ουγγιά, με μέση τιμή τα $5.375», δήλωσε ο ανεξάρτητος αναλυτής, Ross Norman.

Η κλιμακούμενη τριβή μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ για το ζήτημα της Γροιλανδίας προσέδωσε νέα δυναμική στην άνοδο του χρυσού φέτος, τροφοδοτούμενη από τις προσδοκίες για περαιτέρω οικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Η Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε την Κυριακή ότι πρόκειται να ξεκινήσει μια πολυήμερη άσκηση ετοιμότητας σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, «με στόχο να επιδείξει την ικανότητα ανάπτυξης, διασποράς και διατήρησης μαχητικής αεροπορικής ισχύος» στην περιοχή, εν μέσω αυξημένων εντάσεων με το Ιράν.

Επιτείνοντας το κλίμα αβεβαιότητας, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Σάββατο ότι θα επιβάλει δασμούς 100% στον Καναδά, εάν εκείνος προχωρήσει σε εμπορική συμφωνία με την Κίνα, προειδοποιώντας παράλληλα τον Καναδό Πρωθυπουργό Mark Carney ότι μια τέτοια συμφωνία θα έθετε τη χώρα του σε κίνδυνο.

Ο χρυσός σημείωσε άνοδο 64% το 2025, υποστηριζόμενος από τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ, τη ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες -με την Κίνα να επεκτείνει το σερί αγορών χρυσού για δέκατο τέταρτο μήνα τον Δεκέμβριο- και τις εισροές ρεκόρ σε διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs), σύμφωνα με το Reuters.

Στην αγορά των άλλων πολύτιμων μετάλλων, το ασήμι ενισχύθηκε κατά 1,85% στα $104,85 ανά ουγγιά. Η πλατίνα υποχώρησε κατά 0,21% στα $2.762,25 ανά ουγγιά, ενώ το παλλάδιο σημείωσε άνοδο 0,22% στα $2.014,50 ανά ουγγιά.