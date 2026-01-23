Αλλάζει «πίστα» το Ψηφιακό Πελατολόγιο το οποίο μετά τους επαγγελματίες του κλάδου αυτοκινήτου επεκτείνεται σε όσους δραστηριοποιούνται στις εκδηλώσεις. Μετά το Πάσχα το ψηφιακό «μάτι» της ΑΑΔΕ θα παρακολουθεί τους πελάτες επαγγελματιών οι οποίοι ασχολούνται με τη διοργάνωση εκδηλώσεων από γάμους και βαφτίσεις μέχρι ιδιωτικά και εταιρικά πάρτι και δεξιώσεις. Στην ψηφιακή παγίδα θα βρεθούν και οι εταιρείες που διαθέτουν τους χώρους για τις εκδηλώσεις (αίθουσες, κτήματα κλπ.) μέχρι και οι επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν το catering με στελέχη της ΑΑΔΕ να σημειώνουν ότι «δεν θα αφήσουμε να χαθεί άλλη μια σεζόν».

Με την εφαρμογή του Ψηφιακού Πελατολογίου, οι επαγγελματίες του κλάδου θα υποχρεούνται να διαβιβάζουν άμεσα στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία των πελατών τους, δίνοντας στις φορολογικές αρχές τη δυνατότητα να παρακολουθούν τη δραστηριότητα σε πραγματικό χρόνο και να εντοπίζουν περιπτώσεις αδήλωτων συναλλαγών.

Το Ψηφιακό Πελατολόγιο, το οποίο αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, λειτουργεί ως ηλεκτρονική βάση δεδομένων, στην οποία καταχωρίζονται τα στοιχεία κάθε πελάτη πριν και μετά την παροχή της υπηρεσίας. Τα δεδομένα διασταυρώνονται αυτόματα με τις αποδείξεις και τα τιμολόγια που εκδίδονται και διαβιβάζονται στο myDATA. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί η παρουσία πελάτη χωρίς προηγούμενη καταχώριση στο σύστημα, προβλέπονται πρόστιμα, ενώ το περιστατικό μπορεί να οδηγήσει και στην έναρξη φορολογικού ελέγχου.

Υπενθυμίζεται ότι από τον περασμένο Ιούλιο στο Ψηφιακό Πελατολόγιο έχουν ενταχθεί συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, χώροι στάθμευσης και εταιρείες ενοικίασης οχημάτων. Οι επιχειρήσεις αυτές καταγράφουν σε καθημερινή βάση, μέσω κινητού ή tablet, τα στοιχεία των οχημάτων που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις τους και με την ολοκλήρωση της συναλλαγής εκδίδουν την αντίστοιχη απόδειξη ή τιμολόγιο.

Πρόστιμα

Για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες προβλέπεται πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε όχημα που δεν έχει καταγραφεί ή έχει δηλωθεί εκπρόθεσμα. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται επιτρέπουν στην ΑΑΔΕ να παρακολουθεί τη ροή πελατών και να κατευθύνει τους ελέγχους εκεί όπου εμφανίζονται αποκλίσεις, μέσα από τη διασταύρωση των δεδομένων του Πελατολογίου με τις συναλλαγές που έχουν διαβιβαστεί στο myDATA.

Στο πλαίσιο της απλοποίησης των διαδικασιών, η ΑΑΔΕ έχει προχωρήσει και στην κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής συμφωνητικών για τις επιχειρήσεις που τηρούν Ψηφιακό Πελατολόγιο, εφαρμόζοντας την αρχή «μόνον άπαξ». Η απαλλαγή ισχύει για συμφωνητικά από την 1η Ιουλίου 2025 και αφορά τις συναλλαγές που καταγράφονται στο σύστημα.