Παρουσία του Πρέσβη της Ινδίας στην Ελλάδα, κ. Rudrendra Tandon, τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας υπέγραψαν σήμερα Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με την ινδική εταιρεία ACT Infraport Ltd στα γραφεία της Propel Shipping Ltd ,στο Μαρούσι, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας με διεθνή προσανατολισμό.

Το Μνημόνιο θέτει το πλαίσιο συνεργασίας στους τομείς της ναυπήγησης, επισκευής και μετασκευής πλοίων και ανοίγει τον δρόμο για την ίδρυση μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής ναυπηγικής μονάδας στο Γκουτζαράτ της Ινδίας, με στόχο την εξυπηρέτηση της ευρύτερης αγοράς της Νότιας Ασίας και της Μέσης Ανατολής.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας, με την εξειδικευμένη εμπειρία ,σε σύνθετα και υψηλών απαιτήσεων, ναυπηγικά έργα, θα αναλάβουν τη μεταφορά τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών, ώστε το νέο ναυπηγείο να είναι σε θέση να κατασκευάζει, να μετασκευάζει και να επισκευάζει πλοία έως και κατηγορίας Capesize, με υψηλή αποδοτικότητα, αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής και σύγχρονες μεθόδους διοίκησης και παραγωγής.

Διεθνές αποτύπωμα και υψηλή τεχνογνωσία

Τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας (SALAMIS SHIPYARDS) αποτελούν μια σύγχρονη, εξειδικευμένη (‘niche’), ευέλικτη και διεθνώς ενεργή ναυπηγική μονάδα με πορεία 50 ετών στις νέες κατασκευές, μετασκευές εξειδικευμένα project και έργα υψηλής τεχνολογίας. Με ολοκληρωμένες υποδομές, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και πλήρη συμμόρφωση με ευρωπαϊκές και νατοϊκές προδιαγραφές, διαθέτουν τη δυνατότητα και τη τεχνογνωσία για την εκτέλεση έργων μεγάλης πολυπλοκότητας τόσο στον εμπορικό όσο και στον αμυντικό τομέα.

Έχουν στο ενεργητικό τους σημαντικές στρατηγικές συνεργασίες και συμβάσεις με ναυπηγεία διεθνούς εμβέλειας για την κατασκευή διαφόρων τύπων πλοίων έως και 115,000 τόνων (AFRAMAX) και έχουν αναπτύξει μοναδικό know how στην εφαρμογή σύγχρονων και αποδοτικών μεθόδων διοίκησης και παραγωγής ναυπηγείων. Παράλληλα εξειδικεύονται στον αποτελεσματικό εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση ναυπηγικών υποδομών, με στόχο τη σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας.

Με σημαντική εμπειρία σε απαιτητικά διεθνή projects και πρωτοποριακές κατασκευές, συγκαταλέγονται στους πιο αξιόπιστους πυλώνες της ελληνικής ναυπηγικής και αμυντικής βιομηχανίας. Η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα των φρεγατών FDI σε συνεργασία με τη NAVAL GROUP, που τα καθιστούν τη μόνη ελληνική ναυπηγική μονάδα που συμμετέχει σε πρόγραμμα κατασκευής για στόλο άλλης χώρας, η ολοκλήρωση του προγράμματος αναβάθμισης και επανενεργοποιήσης των περιπολικών πλοίων ISLAND του ΠΝ και η πρόσφατη συμμετοχή τους στο έργο της κατασκευής και συναρμολόγησης της μη επανδρωμένης πλωτής εξέδρας θαλάσσιας επιτήρησης USSPS (Unmanned Semi-fixed Sea Platform for Μaritime Surveillance),σε συνεργασία με την ΕΤΜΕ, ενισχύει την εγχώρια τεχνογνωσία και επιβεβαιώνει τις αυξανόμενες δυνατότητές τους, καθώς και τον ρόλο τους στην υποστήριξη διεθνών προγραμμάτων με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Γέφυρα συνεργασίας Ελλάδας – Ινδίας

Η συνεργασία με την ACT Infraport Ltd εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης των διμερών οικονομικών και βιομηχανικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας, δημιουργώντας προοπτικές για επενδύσεις, μεταφορά τεχνολογίας και ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Όπως επισημάνθηκε κατά την τελετή υπογραφής, η νέα ναυπηγική μονάδα στο Γκουτζαράτ φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευής υψηλών προδιαγραφών για την ευρύτερη περιοχή, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία και των δύο εταίρων στον παγκόσμιο ναυτιλιακό και ναυπηγικό χάρτη.