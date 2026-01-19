Σε ιστορικό υψηλό εκτινάχθηκε η τιμή του χρυσού, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα επιβάλει δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκά έθνη που αντιτάχθηκαν στο σχέδιό του για την απόκτηση της Γροιλανδίας.

Συγκεκριμένα, η τιμή σποτ του χρυσού κυμαίνεται αυτή τη στιγμή γύρω στα 4,664.00 δολάρια έχοντας σημειώσει άνοδο 1,50%. Το ασήμι ενισχύθηκε κατά 2,7%, φτάνοντας τα 92,5145 δολάρια.

Σημαντική πτώση σημείωσαν τα προθεσμιακά συμβόλαια (futures) των αμερικανικών και ευρωπαϊκών μετοχών. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών υποχώρησαν, με εκείνα του Nasdaq 100 να καταγράφουν απώλειες 1,1%. Τα ευρωπαϊκά futures σημείωσαν πτώση 1,2%.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς 10% σε αγαθά από χώρες που περιλαμβάνουν τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου και θα αυξηθούν στο 25% τον Ιούνιο. Η κίνηση αυτή πυροδότησε φόβους για αντίποινα από την Ευρώπη, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν μεγάλο εμπορικό πόλεμο, ενισχύοντας τη ζήτηση για πολύτιμα μέταλλα που θεωρούνται ασφαλή καταφύγια, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να είναι το κυρίαρχο πρόσωπο στο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός που ξεκινά αύριο, Δευτέρα 19/1, και θα διαρκέσει μια εβδομάδα. Αν και ο ίδιος προγραμματίζει να παραμείνει μόνο για δύο ημέρες, το γεγονός ότι θα συνοδεύεται από πολυπληθή αμερικανική αντιπροσωπεία σημαίνει ότι η ατζέντα του θα είναι γεμάτη με επαφές από την πολιτική και επιχειρηματική ελίτ.