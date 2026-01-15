Η CrediaBank διερευνά επιλογές για την ενίσχυση της παρουσίας της στις κεφαλαιαγορές. Mε ανακοίνωσή της, η τράπεζα επισημαίνει πως εξετάζει τις επιλογές της συμπεριλαμβανομένης και ενδεχόμενης προσφοράς νέων μετοχών.

Πιο συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει:

«Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων στρατηγικών πρωτοβουλιών που επιδιώκει και λαμβάνοντας υπόψη τη δέσμευσή της να βελτιστοποιήσει τη διασπορά της, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η CrediaBank εξετάζει τις διαθέσιμες επιλογές για την ενίσχυση της παρουσίας της στις κεφαλαιαγορές, συμπεριλαμβανομένης ενδεχόμενης έκδοσης και προσφοράς νέων μετοχών.

Επί του παρόντος, δεν έχει ληφθεί καμία σχετική απόφαση και δεν έχει προσδιοριστεί η μορφή και το χρονοδιάγραμμα οποιασδήποτε ενδεχόμενης συναλλαγής στις αγορές κεφαλαίου.»