Περίπου στις 6 το απόγευμα σήμερα (11/12) θα μάθουμε ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος του Eurogroup. Ελλάδα και Βέλγιο, με υποψηφίους δύο υπουργούς που μοιράζονται κοινή αφετηρία στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, διεκδικούν μια θέση με ουσιαστικό ρόλο στην οικονομική αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης. Παρά τις πολιτικές συγγένειες, η μάχη είναι ανοιχτή, με το αποτέλεσμα να εξαρτάται από λεπτές διακρατικές ισορροπίες, τις γραμμές Βορρά-Νότου και τα διπλωματικά ανοίγματα των τελευταίων εβδομάδων.

Ο Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ πηγαίνει στην κάλπη με το πλεονέκτημα της συμπαγούς στήριξης του Βορρά. Για τις χώρες που επιμένουν στη δημοσιονομική πειθαρχία, αποτελεί μια ασφαλή, προβλέψιμη λύση. Ωστόσο, η στάση της βελγικής κυβέρνησης στο θέμα της αξιοποίησης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων έχει δημιουργήσει αμφιβολίες. Το βέτο του Βελγίου στο Euroclear άφησε αποτύπωμα σε πρωτεύουσες που είδαν το μέτρο ως αναγκαίο για τη στήριξη της Ουκρανίας. Σε ένα Eurogroup που απαιτεί συντονισμό και ενότητα, τέτοιες αποκλίσεις δύσκολα περνούν απαρατήρητες.

Η υποψηφιότητα Πιερρακάκη

Από την άλλη πλευρά, ο Κυριάκος Πιερρακάκης επένδυσε σε μια διαφορετική προσέγγιση με ενεργή διπλωματία, στοχευμένες συναντήσεις και αξιοποίηση της νέας εικόνας της ελληνικής οικονομίας. Η Ελλάδα παρουσιάζεται πλέον ως χώρα που πέρασε από βαθιά κρίση σε σταθερή μεταρρυθμιστική πορεία, μια εξέλιξη που πολλοί συνομιλητές στην Ευρώπη αναγνωρίζουν.

Πιθανή στήριξη από Ισπανία και ενδεχομένως άλλες χώρες του Νότου δίνει στην ελληνική προσπάθεια δυναμική, ενώ ο ρόλος των Βαλτικών χωρών παραμένει ο μεγάλος άγνωστος «Χ». Θετική θεωρείται η στάση του Λουξεμβούργου, που παραδοσιακά κινείται σε πιο μετριοπαθή γραμμή.

Η πιθανότητα δεύτερου γύρου

Αν κανείς από τους δύο υποψηφίους δεν συγκεντρώσει τις απαιτούμενες 11 ψήφους, ο δεύτερος γύρος μπορεί να φέρει ανατροπές. Σενάρια μετακινήσεων και νέων συμμαχιών της τελευταίας στιγμής παραμένουν ανοιχτά, ειδικά σε μια αναμέτρηση χωρίς καθαρό φαβορί.

Ο νέος πρόεδρος θα κληθεί να διαχειριστεί προκλήσεις που επηρεάζουν το σύνολο της Ευρωζώνης όπως τη δημοσιονομική πορεία της Γαλλίας, τη στασιμότητα της Γερμανίας, την ενεργειακή αβεβαιότητα, τις πιέσεις από επίμονο πληθωρισμό και τον απαιτούμενο συντονισμό με την ΕΚΤ.

Στις Βρυξέλλες, με το βλέμμα στην κάλπη

Οι 20 υπουργοί της Ευρωζώνης προσέρχονται στις 3.30 μ.μ. ώρα Ελλάδας στη συνεδρίαση. Ούτε Ελλάδα ούτε Βέλγιο έχουν καταλάβει ποτέ την προεδρία του Eurogroup, γεγονός που κάνει το αποτέλεσμα ακόμη πιο αβέβαιο. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορεί αισιοδοξία στους διαδρόμους των Βρυξελλών για την ελληνική προσπάθεια, με διπλωματικές πηγές να εκτιμούν ότι ο Πιερρακάκης μπορεί να επικρατήσει μέσα στο «γήπεδο» του αντιπάλου.

Όποια κι αν είναι η έκβαση, η ελληνική παρουσία σε μια τόσο υψηλής σημασίας αναμέτρηση αποτελεί ισχυρή ένδειξη της αναβαθμισμένης θέσης της χώρας στην Ευρωζώνη. Αν όμως η τελική ψηφοφορία επιβεβαιώσει το θετικό κλίμα, η σημερινή ημέρα μπορεί να αποδειχθεί ορόσημο για την Ελλάδα και τον νέο της υπουργό.