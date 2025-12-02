Στα περσινά περίπου επίπεδα αλλά αρκετά ακριβά θα είναι και φέτος τα παραδοσιακά γλυκά των Χριστουγέννων που δεν είναι άλλα από τους κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα.
Ο ιδιοκτήτης αρτοζαχαροπλαστείου, Θεόδωρος Λύρος, μίλησε το πρωί της Τρίτης 2/12 στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» και αναφερόμενος στις τιμές σε μελομακάρονα και κουραμπιέδες είπε: «Έχουμε κρατήσει τις ίδιες τιμές με πέρσι. Έχουμε τις δίπλες στα 12-13 ευρώ/κιλό, μελομακάρονα και κουραμπιέδες στα 14 ευρώ/κιλό, και 15 ευρώ/κιλό τα μελομακάρονα με σοκολάτα.
Παρόλο που η πρώτη ύλη έχει αυξηθεί περί τα 30-40%, κρατάμε τις περσινές τιμές».
Πόσο κοστίζουν φέτος τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες
- Κουραμπιέδες: 14 ευρώ – 21 ευρώ/κιλό (από 14 με 18 ευρώ πέρσι)
- Μελομακάρονα: 13 ευρώ – 20 ευρώ/κιλό (από 12,50 με 17 ευρώ πέρσι