Στα περσινά περίπου επίπεδα αλλά αρκετά ακριβά θα είναι και φέτος τα παραδοσιακά γλυκά των Χριστουγέννων που δεν είναι άλλα από τους κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα.

Ο ιδιοκτήτης αρτοζαχαροπλαστείου, Θεόδωρος Λύρος, μίλησε το πρωί της Τρίτης 2/12 στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» και αναφερόμενος στις τιμές σε μελομακάρονα και κουραμπιέδες είπε: «Έχουμε κρατήσει τις ίδιες τιμές με πέρσι. Έχουμε τις δίπλες στα 12-13 ευρώ/κιλό, μελομακάρονα και κουραμπιέδες στα 14 ευρώ/κιλό, και 15 ευρώ/κιλό τα μελομακάρονα με σοκολάτα.

Παρόλο που η πρώτη ύλη έχει αυξηθεί περί τα 30-40%, κρατάμε τις περσινές τιμές».

Πόσο κοστίζουν φέτος τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες