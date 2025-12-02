Αντιμέτωποι με την εφορία βρίσκονται οι φορολογούμενοι οι οποίοι το 2024 μετέφεραν την κατοικία τους στο εξωτερικό, καθώς θα πρέπει μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση. Η προθεσμία αυτή ισχύει μόνο για τους φορολογούμενους που κατέθεσαν αίτηση μεταφοράς κατοικίας στο εξωτερικό για πρώτη φορά και η αίτησή τους εγκρίθηκε μέσα στο 2024. Οι υπόλοιποι κάτοικοι εξωτερικού θα έπρεπε να είχαν υποβάλει τη φορολογική δήλωσή τους έως τις 21 Ιουλίου 2025, ημερομηνία κατά την οποία έπεσε η αυλαία των φετινών φορολογικών δηλώσεων.

Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση Ε1 όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο, από πηγές Ελλάδας. Η ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού και καταθέσεων που επιφέρει τόκους, υποχρεώνει τον κάτοχο του λογαριασμού αυτού να υποβάλει δήλωση, διότι οι τόκοι του τραπεζικού λογαριασμού αποτελούν εισόδημα, ακόμα κι αν είναι της τάξης των λίγων λεπτών του ευρώ.

Αντίθετα, ένας φορολογικός κάτοικος εξωτερικού που διαθέτει, για παράδειγμα, μια εξοχική κατοικία ή ένα επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα ή αγοράζει ακίνητο ή αυτοκίνητο στην Ελλάδα, εφόσον δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα στη χώρα μας, δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Τι ισχύει