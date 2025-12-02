Αντιμέτωποι με την εφορία βρίσκονται οι φορολογούμενοι οι οποίοι το 2024 μετέφεραν την κατοικία τους στο εξωτερικό, καθώς θα πρέπει μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση. Η προθεσμία αυτή ισχύει μόνο για τους φορολογούμενους που κατέθεσαν αίτηση μεταφοράς κατοικίας στο εξωτερικό για πρώτη φορά και η αίτησή τους εγκρίθηκε μέσα στο 2024. Οι υπόλοιποι κάτοικοι εξωτερικού θα έπρεπε να είχαν υποβάλει τη φορολογική δήλωσή τους έως τις 21 Ιουλίου 2025, ημερομηνία κατά την οποία έπεσε η αυλαία των φετινών φορολογικών δηλώσεων.
Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση Ε1 όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο, από πηγές Ελλάδας. Η ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού και καταθέσεων που επιφέρει τόκους, υποχρεώνει τον κάτοχο του λογαριασμού αυτού να υποβάλει δήλωση, διότι οι τόκοι του τραπεζικού λογαριασμού αποτελούν εισόδημα, ακόμα κι αν είναι της τάξης των λίγων λεπτών του ευρώ.
Αντίθετα, ένας φορολογικός κάτοικος εξωτερικού που διαθέτει, για παράδειγμα, μια εξοχική κατοικία ή ένα επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα ή αγοράζει ακίνητο ή αυτοκίνητο στην Ελλάδα, εφόσον δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα στη χώρα μας, δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Τι ισχύει
- Οι ενήλικοι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα μόνον όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα, φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλίμακας ή αυτοτελώς) ή απαλλασσόμενο, από πηγές Ελλάδας. Αντιθέτως, ένας κάτοικος εξωτερικού που διαθέτει, π.χ., δευτερεύουσα κατοικία/επιβατικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα ή προβαίνει σε αγορά ακινήτου/αυτοκινήτου στην Ελλάδα, εφόσον δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα, δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Τέλος, οι ανήλικοι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μόνο όταν αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία ή από σύνταξη λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας τους, φορολογούμενο με οποιοδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενο, πηγής Ελλάδας, ενώ τα λοιπά εισοδήματά τους πηγής Ελλάδας προστίθενται στα εισοδήματα του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα.
- Οι δηλώσεις (φορολογίας εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, κ.λπ.) υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Εναλλακτικά, μπορούν να υποβληθούν από τρίτο πρόσωπο/λογιστή, εφόσον υπάρχει η απαραίτητη εξουσιοδότηση.
- Ο κάτοικος εξωτερικού με ακίνητο στην Ελλάδα οφείλει να το δηλώσει στο Ε9 από το επόμενο της απόκτησης έτος και να καταβάλλει τον αναλογούντα ΕΝΦΙΑ. Αν το ακίνητο ενοικιάζεται, τα μισθώματα δηλώνονται στο Ε1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων είναι η κατοχή κωδικών πρόσβασης για τις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.
- Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού δεν δικαιούνται τις μειώσεις φόρου για το εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις που αποκτούν στην Ελλάδα, εκτός εάν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ε.Ε. ή ΕΟΧ και αποκτούν τουλάχιστον το 90% του παγκόσμιου εισοδήματος στην Ελλάδα ή αποδεικνύουν ότι το φορολογητέο εισόδημά τους είναι τόσο χαμηλό ώστε θα δικαιούνταν μείωση του φόρου δυνάμει της φορολογικής νομοθεσίας του κράτους της κατοικίας τους.
- Τα τεκμήρια για αυτοκίνητα, κατοικίες κ.λπ. δεν εφαρμόζονται για φυσικά πρόσωπα που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό. Επίσης, δεν εφαρμόζονται οι δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (π.χ. δαπάνη αγοράς ακινήτου, αυτοκινήτου, σκάφους, απόσβεση δανείων, κ.λπ.), προκειμένου για φυσικά πρόσωπα που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην αλλοδαπή, εφόσον δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που ο κάτοικος εξωτερικού αποκτά πραγματικό εισόδημα (ανεξαρτήτως κατηγορίας εισοδήματος) στην Ελλάδα, πιάνεται στην παγίδα των τεκμηρίων.