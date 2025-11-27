Αύξηση 14,7% σημειώθηκε τον Αύγουστο εφέτος στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον συγκεκριμένο μήνα εκδόθηκαν 1.914 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 454.255 m2 επιφάνειας και 2.055.337 m3 όγκου.

Παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 2,4% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 14,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Το 8μηνο, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 8,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 16,4% στην επιφάνεια και μείωση κατά 8,9% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2024.