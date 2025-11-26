Την παράταση της προθεσμίας απογραφής στο «OpenBusiness» ζητάει με επιστολή της στον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών Προαστίων Περιχώρων.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 6763/28-01-2025 (ΦΕΚ Β’ 242), οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την απογραφή τους στην πλατφόρμα OpenBusiness και να έχουν ανεβάσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά λειτουργίας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, ενώ μετά την ημερομηνία αυτή προβλέπεται παράβολο ύψους 200 ευρώ για την εκπρόθεσμη δήλωση.

Το νέο αυτό ψηφιακό σύστημα προστίθεται σε μία σειρά ήδη ψηφιακών εφαρμογών για τα αρτοποιεία, επιβαρύνοντας επιπλέον τις μικρές και κατά πλειοψηφία οικογενειακές επιχειρήσεις χωρίς οργανωμένα λογιστήρια ή εξειδικευμένο προσωπικό.

Επειδή:

1. Υπάρχει περιορισμένη ενημέρωση για το νέο πλαίσιο αλλά και μεγάλη δυσκολία κατανόησής του.

2. Οι επιχειρήσεις που αδειοδοτήθηκαν με παλαιότερες διατάξεις απαιτείται επαρκής χρόνος για τη συλλογή και ψηφιοποίηση των δικαιολογητικών.

3. Εντοπίζονται τεχνικές δυσκολίες στη λειτουργία του νέου συστήματος.

4. Θα πρέπει να τεθεί σε πιλοτική λειτουργία και να πραγματοποιηθούν εκπαιδεύσεις στο νέο σύστημα για τους χρήστες των επιχειρήσεων.

5. Είναι ένα νέο «χαράτσι» για τη μικρομεσαία επιχείρηση, περίπου 500 ευρώ (από προσφορές που έχουμε ζητήσει από εταιρείες).

6. Το σημαντικότερο όλων, καθότι είναι περίοδος εορτών και το φόρτο εργασίας για τα αρτοποιεία είναι τεράστιο καθώς όλο το χρόνο περιμένουμε αυτές τις μέρες για να δουλέψουμε.

Ζητάμε:

1. Να παραταθεί η προθεσμία απογραφής στο σύστημα «OpenBusiness» έως 31/12/2026.

2. Να ανασταλεί πλήρως το παράβολο των 200 ευρώ για όλη τη διάρκεια της παράτασης.

3. Να υλοποιηθεί εκτεταμένη και στοχευμένη ενημερωτική καμπάνια σε συνεργασία με Επιμελητήρια, επαγγελματικούς συλλόγους, τεχνικές ενώσεις και την Τοπική Αυτοδιοίκηση ώστε να εκπαιδευτούν τα μέλη μας για να μπορέσουν να κάνουν την ψηφιοποίηση μόνοι τους.