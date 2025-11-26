Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προειδοποίησε σήμερα πως η Γερμανία κινδυνεύει να εμφανίσει χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και να αντιμετωπίσει προκλήσεις μακροπρόθεσμα, εκτός κι αν προχωρήσει σε «τολμηρές» μεταρρυθμίσεις.

Το Ταμείο, που εδρεύει στην Ουάσινγκτον, στο ετήσιο άρθρο IV για τη χώρα, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, 26/11, προβλέπει ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1% το 2026 -λίγο υψηλότερα σε σχέση με τις εκτιμήσεις του Οκτωβρίου- με επιτάχυνση στο 1,5% το 2027. Ωστόσο, παρά τις προβλέψεις αυτές, το Ταμείο προειδοποιεί ότι οι οικονομικές προοπτικές είναι επιρρεπείς σε αρνητικές εξελίξεις.

«Παρά το γεγονός ότι η αυξημένη δημόσια επένδυση αναμένεται να στηρίξει τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, ενισχύοντας την παραγωγική ικανότητα της οικονομίας, οι προοπτικές ανάπτυξης παραμένουν περιορισμένες», επισημαίνει το ΔΝΤ. «Χωρίς επιπλέον τολμηρές μεταρρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ, η Γερμανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει επίμονες προκλήσεις για τη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξή της».

«Περιορισμένες» οι προοπτικές της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης

Η έκθεση αποτελεί μια ακόμα προειδοποίηση για τις περιορισμένες προοπτικές της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης, παρά την αισιοδοξία που είχε επικρατήσει νωρίτερα φέτος πως η μεγάλη δημοσιονομική τόνωση θα αναζωπύρωνε την επιχειρηματική δραστηριότητα. Μάλιστα μόλις αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με το Bloomberg, οι σύμβουλοι του καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς, αναθεώρησαν προς τα κάτω τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη του επόμενου έτους, σε επίπεδα κάτω του 1%.

Το ΔΝΤ αναγνώρισε πάντως τη θετική επίδραση του «εμβληματικού» πακέτου δαπανών που προώθησε ο Μερτς, σημειώνοντας ότι «η δημοσιονομική πολιτική αναμένεται να προσφέρει μια αναγκαία ώθηση στην ανάπτυξη».

Παρά ταύτα, το Ταμείο προειδοποιεί ότι το Βερολίνο πρέπει να διαχειριστεί αυτούς τους πόρους με υπευθυνότητα.

Ανάγκη για υψηλότερες δημόσιες επενδύσεις

«Οι Αρχές πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι πρόσθετοι δημοσιονομικοί πόροι από τη μεταρρύθμιση θα κατευθυνθούν κυρίως σε δράσεις που ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη – όπως οι υψηλότερες δημόσιες επενδύσεις και η μείωση των ιδιαίτερα υψηλών οριακών φορολογικών συντελεστών. Παράλληλα, μέρος των πόρων θα πρέπει να στηρίζει εθνικές προτεραιότητες, όπως η αύξηση των αμυντικών δαπανών», σημείωσαν οι αξιωματούχοι του ΔΝΤ.

Το ΔΝΤ σημειώνει επίσης ότι «η υπερβολική γραφειοκρατία συνεχίζει να περιορίζει την παραγωγικότητα» – ένα χρόνιο πρόβλημα που αποτελεί μόνιμη πηγή δυσαρέσκειας στη χώρα.