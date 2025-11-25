Η μεταπώληση μιας πολυτελούς κατοικίας δεν είναι απλή συναλλαγή, αλλά ένα στοχευμένο εγχείρημα που απαιτεί ακρίβεια, οργάνωση και πρόσβαση στο κατάλληλο αγοραστικό κοινό. Όπως σημειώνει η διευθύνουσα σύμβουλος της Premier Realty Greece, Κορίνα Σαΐα, οι αγοραστές υψηλών προδιαγραφών δεν αναζητούν μόνο επενδυτική αξία, αλλά έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Σε μια χώρα όπου η διεθνής ζήτηση παίζει καθοριστικό ρόλο, η σωστή στρατηγική κάνει τη διαφορά. Η μεταπώληση πολυτελούς κατοικίας απαιτεί προετοιμασία, στοχευμένη παρουσίαση και πρόσβαση σε διεθνές αγοραστικό κοινό, ειδικά σε μια αγορά, όπως η Ελλάδα, όπου η ζήτηση από το εξωτερικό αποτελεί σημαντικό παράγοντα.

Ποια είναι τα σωστά βήματα

Προετοιμασία πριν από τη διάθεση στην αγορά. Η διαδικασία ξεκινά με πλήρη τεχνική και νομική οργάνωση: επικαιροποιημένους τίτλους, κατόψεις, ενεργειακή ταυτότητα και τακτοποίηση εκκρεμοτήτων. Παράλληλα, στοχευμένες αισθητικές παρεμβάσεις (με light staging) συμβάλλουν σε πιο άμεση και θετική ανταπόκριση. Στην Ελλάδα, θέματα νομιμοποίησης παλαιών αδειών ή ασάφειες σε φακέλους πολεοδομίας καθυστερούν σε πολλές περιπτώσεις τις μεταβιβάσεις αν δεΝ διευθετηθούν εκ των προτέρων. Στρατηγική τιμολόγησης πολυτελών ακινήτων: Η αξία πολυτελών κατοικιών διαμορφώνεται από σπανιότητα, αρχιτεκτονική ταυτότητα, ιδιωτικότητα, ποιότητα κατασκευής και πρόσβαση σε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Στις παραθαλάσσιες τοποθεσίες κυριαρχεί η θέα και η επαφή με το τοπίο, ενώ σε περιοχές, όπως Φιλοθέη, Ψυχικό και Κηφισιά, η υπεραξία συνδέεται με πράσινο, χαμηλή δόμηση και κορυφαία σχολεία. Κρίσιμο στοιχείο επιτυχίας αποτελεί η ορθή αρχική τιμολόγηση, αντί πρακτικών σταδιακής μείωσης που υπονομεύουν την αντιληπτή αξία και το positioning της κατοικίας. Εποχικότητα και διεθνής ζήτηση: Η αύξηση επισκέψεων την τουριστική περίοδο ενισχύει τη ζήτηση, όμως οι αγοραστές υψηλής οικονομικής ισχύος συχνά κινούνται βάσει φορολογικών ή επενδυτικών χρονισμών στη χώρα τους. Η συνεχής διεθνής προβολή διατηρεί το ενδιαφέρον όλο τον χρόνο. Η διεθνής ζήτηση είναι κρίσιμη τόσο σε παραθαλάσσιες όσο και σε αστικές τοποθεσίες. Προβολή και επαγγελματική παρουσίαση: Η παρουσίαση δεν είναι απλή απεικόνιση του χώρου αλλά storytelling που επικοινωνεί τον τρόπο ζωής που το ακίνητο προσφέρει. Υλικό υψηλής ποιότητας–φωτογραφίες, βίντεο, 3D tours, αρχιτεκτονικές απεικονίσεις–βοηθά τον αγοραστή να «συνδεθεί» με το ακίνητο πριν καν το επισκεφθεί. Πολλές αγορές πολυτελών κατοικιών γίνονται για lifestyle, όχι αποκλειστικά για απόδοση. Νομικός και φορολογικός συντονισμός: Η συνεργασία με ειδικούς–δικηγόρους, μηχανικούς, φοροτεχνικούς–διασφαλίζει καθαρή μεταβίβαση, due diligence και σωστή τεκμηρίωση, ειδικά όταν εμπλέκονται κεφάλαια εξωτερικού. Οι διαδικασίες στην Ελλάδα μπορεί να είναι πιο σύνθετες, ωστόσο με τη σωστή οργάνωση προχωρούν ομαλά.

Όπως αναφέρει η Κορίνα Σαΐα και μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, με επαγγελματική προετοιμασία και κατάλληλη στρατηγική, η μεταπώληση πολυτελούς κατοικίας μπορεί να ολοκληρωθεί ομαλά και με αυξημένη αξία για τον ιδιοκτήτη.