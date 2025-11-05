Με το ράλι στις τιμές των ενοικίων να συνεχίζεται, η κυβέρνηση επιστρατεύει νέο πακέτο μέτρων, στοχεύοντας στα χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα που παραμένουν ανεκμετάλλευτα.

Η ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου εντός των ημερών ανοίγει το δρόμο για την ενεργοποίηση των βελτιωμένων φορολογικών κινήτρων που προσφέρονται στους ιδιοκτήτες αναξιοποίητων διαμερισμάτων, ενώ πιέσεις ασκούνται και προς τις τράπεζες και τους servicers να ρίξουν τα δικά τους κλειστά ακίνητα στην αγορά.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο που προβλέπει την καταβολή διπλάσιου ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα που κρατούν κλειστά οι τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης. Ο νέος «φουσκωμένος» λογαριασμός θα φτάσει αρχές Μαρτίου 2026 με την πληρωμή της πρώτης δόσης να καταβάλλεται έως το τέλος του ίδιου μήνα.

Μηδενικός φόρος για 3 χρόνια

Παράλληλα, το νομοσχέδιο ενεργοποιεί και το ενισχυμένο φορολογικό κίνητρο προς ιδιώτες. Όποιος έχει κλειστή κατοικία για πάνω από τρία χρόνια, εάν την ενοικιάσει με μακροχρόνια μίσθωση μέχρι το τέλος του 2026, δεν θα πληρώσει φόρο για τρία ολόκληρα χρόνια.

Το μέτρο επεκτείνεται πλέον και σε κατοικίες άνω των 120 τ.μ., υπό την προϋπόθεση ότι θα νοικιαστούν σε πολύτεκνες οικογένειες. Ταυτόχρονα, λύνει και πρακτικά ζητήματα, όπως η απώλεια της απαλλαγής σε περίπτωση που ο ενοικιαστής εγκαταλείψει πρόωρα το ακίνητο.

Η ΠΟΜΙΔΑ

Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων εκφράζουν, μέσω της ΠΟΜΙΔΑ, επιφυλάξεις σχετικά με το κατά πόσο θα λειτουργήσει στην πράξη το νέο βελτιωμένο μέτρο της φορολογικής απαλλαγής. Όπως υποστηρίζουν: