Τελευταία ημέρα σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «North Evia Pass 2025», μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr.

Η δράση, που υλοποιείται για τρίτη συνεχή χρονιά, διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 1 εκατομμύριο ευρώ και έχει ως στόχο την ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, οι οποίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου 2021.

Το πρόγραμμα αποτελεί κοινή πρωτοβουλία των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Τουρισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

Οι περιοχές και οι φάσεις του προγράμματος

Το «North Evia Pass 2025» αφορά δύο δήμους της Βόρειας Εύβοιας:

Τον δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού και

τον δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.

Θα υλοποιηθεί σε δύο χρονικές φάσεις:

Φάση 1: Νοέμβριος 2025

Φάση 2: Σεπτέμβριος – Οκτώβριος – Νοέμβριος 2026

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 5.566 και θα λάβουν άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα ύψους 150 ευρώ, με την οποία θα μπορούν να πραγματοποιούν δαπάνες για:

διαμονή,

εστίαση,

τοπικές μετακινήσεις.

Οι κάρτες θα είναι ενεργές μέχρι και την τελευταία ημέρα της επιλεχθείσας φάσης.

Αναλυτικά οι κάρτες που θα εκδοθούν

Θα εκδοθούν 2.783 κάρτες των 150 ευρώ για τον δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας:

Φάση 1: 1.392 κάρτες

Φάση 2: 1.391 κάρτες

Επίσης, θα εκδοθούν 2.783 κάρτες των 150 ευρώ για τον Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού:

Φάση 1: 1.392 κάρτες

Φάση 2: 1.391 κάρτες

Η πλατφόρμα vouchers.gov.gr θα παραμείνει ανοιχτή έως σήμερα τα μεσάνυχτα. Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά ή μέσω των 1.027 ΚΕΠ σε όλη τη χώρα.