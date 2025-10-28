Μέχρι αύριο, 29/10 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το North Evia Pass 2025 στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet.
Το πρόγραμμα παρέχει 5.566 άυλες ψηφιακές κάρτες, αξίας 150 ευρώ η καθεμία, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαμονή, εστίαση και τοπικές μεταφορές.
Οι κάρτες θα δοθούν χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, με κλήρωση, και αφορούν δύο τουριστικούς προορισμούς:
- Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού
- Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις:
- Νοέμβριος 2025
- Σεπτέμβριος – Οκτώβριος – Νοέμβριος 2026
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην ενίσχυση του τουρισμού και της τοπικής οικονομίας της βόρειας Εύβοιας ύστερα από τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή το 2021.