Οι ελληνικές τράπεζες ετοιμάζονται να ανακοινώσουν τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου 2025, με την Eurobank να ανοίγει τον «χορό» στις 30 Οκτωβρίου. Οι αναλυτές της Bank Of America (BofA) αναμένουν πτώση κατά μέσο όρο 19% στα καθαρά κέρδη σε τριμηνιαία βάση, λόγω εποχικότητας, έκτακτων παραγόντων και μειωμένων εσόδων από συναλλαγές.

Παρ’ όλα αυτά, η αγορά φαίνεται πως θα εστιάσει σε δύο καίρια ζητήματα, τονίζει η BofA Securities στην ανάλυσή της: αν το τρίτο τρίμηνο σηματοδοτεί το «πάτο» των καθαρών εσόδων από τόκους (NII) και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα στον τομέα των εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A).

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μικρή αύξηση 1,4% στα καθαρά έσοδα από τόκους της Alpha Bank, ενώ οι υπόλοιπες τρεις συστημικές τράπεζες αναμένεται να καταγράψουν οριακή πτώση 0,6%-0,8%. Οι αναλυτές θεωρούν ότι το χαμηλότερο σημείο για τον κλάδο θα έρθει στο δ’ τρίμηνο και όχι στο γ’, όπως αρχικά αναμενόταν.

Στους παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά περιλαμβάνονται η μείωση του μέσου επιτοκίου Euribor τριμήνου κατά 10 μονάδες βάσης, η συνέχιση της αναπροσαρμογής των στοιχείων ενεργητικού μετά τις μειώσεις επιτοκίων της ΕΚΤ και οι πρόσφατες εκδόσεις χονδρικού δανεισμού από τις τράπεζες.

Παρόλα αυτά, οι προβλέψεις για τα έτη 2026-2027 αναθεωρούνται ανοδικά κατά 1-2%, καθώς εκτιμάται ότι τα επιτόκια της ΕΚΤ θα διατηρηθούν γύρω στο 2%, έναντι 1,75% προηγουμένως. Η ανάκαμψη των εσόδων αναμένεται από το α’ τρίμηνο του 2026, με ώθηση από την αύξηση των δανείων (9% ετησίως), τη σταθεροποίηση των επιτοκίων και τις επανεπενδύσεις σε ομόλογα.

Αργή η ανάπτυξη δανείων το γ’ τρίμηνο

Παρά τις θετικές ενδείξεις, η ανάπτυξη του δανεισμού παραμένει υποτονική. Παραδοσιακά, οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος εμφανίζουν αρνητική πορεία, ενώ ο Σεπτέμβριος δύσκολα θα αντισταθμίσει πλήρως τις απώλειες. Η εικόνα αυτή καθυστερεί το σημείο καμπής για το NII, το οποίο πλέον αναμένεται στο δ’ τρίμηνο.

Η Πειραιώς και η Eurobank δείχνουν ελαφρώς καλύτερη δυναμική, κυρίως λόγω μεριδίων αγοράς και διεθνούς δραστηριότητας, ενώ όλοι οι όμιλοι αναμένεται να εμφανίσουν ισχυρότερο τέταρτο τρίμηνο, επισημαίνει στην ανάλυσή του ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος.

Εντατικοποίηση κινήσεων στις εξαγορές και συγχωνεύσεις

Η συμφωνία της Eurobank για την εξαγορά του υπόλοιπου 80% της Eurolife Life έναντι περίπου 600 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με την πώληση της κυπριακής non-life θυγατρικής έναντι 59 εκατ. ευρώ, σηματοδοτεί νέα φάση κινητικότητας στον τραπεζικό κλάδο.

Πολλαπλές συμφωνίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του δ’ τριμήνου (Eurolife, Εθνική, Astro, AXIA), με την αγορά να αναμένει ανακοινώσεις για πιθανές συνέργειες που δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ισχυρή ενίσχυση της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (ROTE) ακόμη και χωρίς συνέργειες – περίπου +100 μονάδες βάσης για Eurolife και Εθνική, +75 για Astro και AXIA.

Η μεγάλη συζήτηση: Επιστροφή στην ανάπτυξη των στεγαστικών;

Το ενδεχόμενο ανάκαμψης της στεγαστικής πίστης αποτελεί κομβικό ζήτημα για το μέλλον. Τα στοιχεία του κλάδου δείχνουν σχεδόν μηδενική ανάπτυξη, ωστόσο η Πειραιώς εκτιμάται πως θα καταγράψει θετική μεταβολή για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια.

Μία τέτοια εξέλιξη θα ενίσχυε το αφήγημα ανάκαμψης, εν μέρει και μέσω κρατικών προγραμμάτων στήριξης. Ωστόσο, οι αναλυτές βλέπουν τη βιώσιμη ανάκαμψη των στεγαστικών ως υπόθεση της περιόδου 2027-2028, καθώς τα διαρθρωτικά εμπόδια παραμένουν: το διαθέσιμο εισόδημα δεν έχει ανακάμψει πλήρως από την κρίση, η προσφορά κατοικιών παραμένει περιορισμένη, μεγάλο ποσοστό πολιτών έχει αρνητικό πιστωτικό ιστορικό και η ανεργία εξακολουθεί να κινείται κοντά στο 10%.

Νέες τιμές στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες

Eurobank

Η Eurobank παραμένει η κορυφαία επιλογή (top pick) της BofA στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, με σύσταση «Αγορά» και τιμή στόχο τα 4,64 ευρώ, που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου 38%. Η BofA τονίζει τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της Eurobank τόσο γεωγραφικά, μέσω της ισχυρής παρουσίας σε Κύπρο και Βουλγαρία, όσο και λειτουργικά, με ανάπτυξη στους τομείς ασφαλιστικών εργασιών και διαχείρισης πλούτου.

Οι εκτιμήσεις τοποθετούν τα καθαρά κέρδη στο 1,36 δισ. ευρώ το 2025, στο 1,62 δισ. το 2026 και στο 1,82 δισ. το 2027, με σταθερή αύξηση στα έσοδα από προμήθειες και συνεχή βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού.

Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς παίρνει επίσης σύσταση «Αγορά» από τον οίκο, με τιμή στόχο τα 8,01 ευρώ και περιθώριο ανόδου 13%. Η BofA εκτιμά ότι τα καθαρά κέρδη θα ανέλθουν σε περίπου 1,1 δισ. ευρώ το 2026, ενώ η μερισματική απόδοση θα φτάσει στο 6%–6,5% τα επόμενα δύο έτη, καθώς ο δείκτης κόστους προς έσοδα υποχωρεί και τα καθαρά έσοδα τόκων σταθεροποιούνται.

Alpha Bank

Σύσταση «Αγορά» για τη μετοχή της Alpha Bank, με τιμή στόχο τα 3,90 ευρώ διατηρεί η BofA, εκτιμώντας περιθώριο ανόδου 9% από τα τρέχοντα επίπεδα. Επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός πως η μετοχή έχει υπερδιπλασιαστεί σε ετήσια βάση, υπάρχουν ακόμη περιθώρια για ανατίμηση, καθώς η απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων αναμένεται να αυξηθεί σταθερά τα επόμενα χρόνια και να φτάσει περίπου το 14% το 2027.

Εθνική Τράπεζα

Για την Εθνική Τράπεζα, η BofA διατηρεί «ουδέτερη» σύσταση και τιμή στόχο τα 13,04 ευρώ, με περιθώριο ανόδου της τάξης του 2%. Η τράπεζα αναμένεται να συνεχίσει να παρουσιάζει υψηλή αποδοτικότητα (περίπου 14%–15%), συγκρατημένο κόστος κινδύνου και χαμηλό δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Ο οίκος υπογραμμίζει ότι ενδεχόμενες κινήσεις εξαγορών ή αύξησης των διανομών προς τους μετόχους θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως νέοι καταλύτες για τη μετοχή, προειδοποιεί όμως πως η τράπεζα κινδυνεύει να μείνει πίσω αν δεν αξιοποιήσει εγκαίρως το πλεονάζον κεφάλαιο της.