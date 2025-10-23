Αύξηση του κύκλου εργασιών και μείωση δανεισμού εμφάνισε η Elbisco συνεχίζοντας τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία για τα έτη 2023-2025. Με συνέπεια και σαφή στρατηγικό σχεδιασμό, η εταιρία διατηρεί την ανταγωνιστικότητά της, επενδύει στην καινοτομία και την εξωστρέφεια και ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική και διεθνή αγορά τροφίμων.

Ισχυρή ανάπτυξη και βελτίωση αποδοτικότητας το 2023

Πιο αναλυτικά, κατά τη χρήση του 2023, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €114,8 εκατ., αυξημένος κατά 3,4% σε σχέση με το 2022, ενώ τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε €36,1 εκατ., ενισχυμένα κατά 11,2%. Το περιθώριο μικτού κέρδους βελτιώθηκε στο 31,5% από 29,3% το προηγούμενο έτος, αντανακλώντας τον αποτελεσματικό έλεγχο του κόστους και τη βελτίωση της παραγωγικότητας.

Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) αυξήθηκε θεαματικά κατά 77,8%, φτάνοντας τα €9,9 εκατ. Σημαντική ήταν επίσης η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης, καθώς ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε σημαντικά κατά περίπου €6 εκατ., από €43,8 εκατ. το 2022 σε €37,8 εκατ. το 2023.

Αξιοσημείωτες ήταν και οι επιδόσεις της θυγατρικής Zito Luks A.D. στη Βόρεια Μακεδονία, η οποία κατέγραψε αύξηση μεριδίων και όγκων πωλήσεων, ενίσχυση του μικτού περιθωρίου κέρδους στο 33% και περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Επενδύσεις για βιώσιμη ανάπτυξη και εξωστρέφεια

Η Elbisco υλοποιεί ένα συνεπές επενδυτικό πρόγραμμα που εστιάζει στην ενεργειακή αποδοτικότητα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αναβάθμιση βασικών γραμμών παραγωγής. Τη διετία 2023–2024, οι συνολικές επενδύσεις ξεπέρασαν τα €5,7 εκατ., ενώ το 2024 εντάχθηκε στον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022 επενδυτικό σχέδιο ύψους €9,6 εκατ., που θα ενισχύσει περαιτέρω την παραγωγική δυναμικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρίας.

Η εξωστρέφεια παραμένει στρατηγικός πυλώνας, με τον κύκλο εργασιών των εξαγωγών να υπερβαίνει τα €15 εκατ. ετησίως και παρουσία σε περισσότερες από 30 διεθνείς αγορές.

Ανοδική πορεία το 2024 – Θετικές προοπτικές για το 2025

Κατά τη διάρκεια του 2024, η Elbisco συνέχισε την αναπτυξιακή της πορεία, επιτυγχάνοντας βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους και περαιτέρω μείωση του τραπεζικού δανεισμού. Τα αποτελέσματα αυτά αποτυπώνουν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και τη συνέπεια στη στρατηγική διαχείριση της εταιρίας.

Οι προοπτικές για το 2025 παραμένουν ιδιαίτερα θετικές, με έμφαση στην ενίσχυση του κύκλου εργασιών και της λειτουργικής κερδοφορίας, καθώς και στη διατήρηση της ανοδικής πορείας της θυγατρικής εταιρίας Zito Luks A.D.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Elbisco, κ. Νίκος Βουδούρης, δήλωσε σχετικά: «Σε ένα απαιτητικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η Elbisco συνεχίζει με συνέπεια και σταθερότητα τη θετική της πορεία, επενδύοντας συστηματικά στους ανθρώπους, στις υποδομές και στα προϊόντα της. Με έμφαση στην καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη, μετατρέπει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες, δημιουργώντας αξία για κάθε ελληνικό νοικοκυριό και ενισχύοντας τη θέση της στην ελληνική και διεθνή αγορά. Με ξεκάθαρο όραμα και συνέπεια, συνεχίζουμε να χτίζουμε μια Elbisco δυναμική, εξωστρεφή και ανθεκτική στο μέλλον.»