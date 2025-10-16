Σε μείωση της φτώχειας έως και 5,5% για τους φορολογούμενους ηλικίας 65 ετών και άνω χωρίς προστατευόμενα παιδιά και φοροελάφρυνση για τους φορολογούμενους με μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα και τους νέους αναμένεται να οδηγήσει η νέα φορολογική μεταρρύθμιση που ενεργοποιείται από το 2026, όπως αναφέρεται στο προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού που έστειλε η Αθήνα στις Βρυξέλλες. Αντίθετα, ελάχιστα ή ακόμη και μηδενικά είναι τα φορολογικά οφέλη που προκύπτουν από τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα για τους έχοντες χαμηλά εισοδήματα.
Στο σχέδιο επισημαίνεται ότι οι παρεμβάσεις του νέου προϋπολογισμού στοχεύουν στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, με αιχμή τη φορολογική μεταρρύθμιση που ευνοεί τις οικογένειες με παιδιά, τους νέους και τη μεσαία τάξη.
Όπως αναφέρεται στο κείμενο:
- Τα νέα δημοσιονομικά μέτρα οδηγούν σε μείωση των δεικτών φτώχειας και της φορολογικής επιβάρυνσης των πολιτών, ενισχύοντας παράλληλα τη δημοσιονομική σταθερότητα και τη δίκαιη αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής οικονομίας.
- Η νέα φορολογική μεταρρύθμιση αναμένεται να έχει άμεσο κοινωνικό αποτύπωμα, μειώνοντας τα ποσοστά φτώχειας και ελαφρύνοντας το φορολογικό βάρος για το σύνολο των πολιτών. Ειδικότερα, προβλέπεται μείωση της φτώχειας έως και 3,3% για οικογένειες με παιδιά και 5,5% για άτομα 65 ετών και άνω χωρίς παιδιά, ενώ το συνολικό φορολογικό βάρος περιορίζεται κατά 0,7%.
- Το πακέτο μέτρων ύψους 1,76 δισ. ευρώ, που αφορά κυρίως το 2026, εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου φτώχειας σε ολόκληρο τον πληθυσμό κατά 0,2% για το 2025 και κατά 0,4% για το 2026.
- Τα μεγαλύτερα οφέλη από τις επερχόμενες φορολογικές αλλαγές θα τα δει η μεσαία τάξη. Για το σύνολο των πολιτών, η ελάφρυνση του φορολογικού βάρους φτάνει κατά μέσο όρο στο 0,7%. Ωστόσο, τα νοικοκυριά με εισοδήματα μεταξύ 20.000 και 40.000 ευρώ θα δουν ακόμη μεγαλύτερη μείωση, περίπου 0,8%, κάτι που, όπως επισημαίνεται, αποτελεί συνειδητό σχεδιασμό της μεταρρύθμισης για τη στήριξη των μεσαίων στρωμάτων.
- Οι φορολογούμενοι με εισοδήματα λίγο πάνω από τις 10.000 ευρώ θα έχουν μικρότερη μείωση του φορολογικού βάρους, της τάξεως του 0,2%, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της ενίσχυσης κατευθύνεται στις οικογένειες και στα νοικοκυριά με μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση.