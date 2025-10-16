Σε μείωση της φτώχειας έως και 5,5% για τους φορολογούμενους ηλικίας 65 ετών και άνω χωρίς προστατευόμενα παιδιά και φοροελάφρυνση για τους φορολογούμενους με μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα και τους νέους αναμένεται να οδηγήσει η νέα φορολογική μεταρρύθμιση που ενεργοποιείται από το 2026, όπως αναφέρεται στο προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού που έστειλε η Αθήνα στις Βρυξέλλες. Αντίθετα, ελάχιστα ή ακόμη και μηδενικά είναι τα φορολογικά οφέλη που προκύπτουν από τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα για τους έχοντες χαμηλά εισοδήματα.

Στο σχέδιο επισημαίνεται ότι οι παρεμβάσεις του νέου προϋπολογισμού στοχεύουν στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, με αιχμή τη φορολογική μεταρρύθμιση που ευνοεί τις οικογένειες με παιδιά, τους νέους και τη μεσαία τάξη.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο: