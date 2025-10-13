Η IDEAL Holdings ανακοίνωσε νέα σημαντική επένδυση ύψους 41 εκατ. ευρώ από την Oak Hill Advisors (OHA), ενισχύοντας περαιτέρω τη συνεργασία των δύο πλευρών και την κεφαλαιακή της βάση.

Η επένδυση αφορά την άσκηση του δικαιώματος της OHA, βάσει προηγούμενης συμφωνίας, να αυξήσει τη συμμετοχή της στο Εταιρικό Όχημα (CV) της IDEAL Holdings στο 25%, μέσω νέας καταβολής μετρητών.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τη συναλλαγή θα ενισχύσουν την ταμειακή θέση του ομίλου, παρέχοντας επιπλέον ευελιξία για επενδύσεις και στρατηγικές κινήσεις ανάπτυξης. Το CV κατέχει σήμερα σχεδόν το σύνολο των συμμετοχών της IDEAL Holdings, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι εταιρείες attica Department Stores, Byte, Adacom, Bluestream, καθώς και οι εταιρείες του ομίλου Μπάρμπα Στάθης και Χαλβατζής.

Η OHA, μέσω της συμμετοχής της στο Εταιρικό Όχημα, διατηρεί επίσης δικαίωμα συνεπένδυσης με την IDEAL Holdings έως και 200 εκατ. ευρώ μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, πάντα υπό μειοψηφική συμμετοχή. Η πρόβλεψη αυτή δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω κεφαλαιακής ενίσχυσης, εφόσον προκύψουν νέες ευκαιρίες επέκτασης ή εξαγορών, επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση.