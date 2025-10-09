Η νέα πραγματικότητα στη βραχυχρόνια μίσθωση στην Ελλάδα (τύπου Airbnb) άρχισε να φαίνεται ήδη από τις αρχές του μήνα. Θυμίζουμε πως από την 1η Οκτωβρίου έχει τεθεί σε εφαρμογή ο Νόμος 5170/2025, ο οποίος προβλέπει αυστηρότερους κανόνες για τη λειτουργία των καταλυμάτων, αλλά και αυξημένες δαπάνες για τους ιδιοκτήτες.

Η εφαρμογή αυτού του νέου πλαισίου έκανε πολλούς ιδιοκτήτες να αποσύρουν τα ακίνητά τους από τις πλατφόρμες, από το να αναλάβουν άμεσα το υψηλό κόστος συμμόρφωσης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ανθρώπων της αγοράς, για ένα μικρό διαμέρισμα η συμμόρφωση με το νέο πλαίσιο, μπορεί να κοστίσει από 5.000 έως 8.000 ευρώ, ενώ για μεγαλύτερα σπίτια ή βίλες ξεκινά από 15.000 ευρώ. Τα έξοδα αυτά περιλαμβάνουν ασφάλιση, τεχνικές πιστοποιήσεις, εξοπλισμό πυρασφάλειας και τις απαραίτητες οικοδομικές ή ηλεκτρολογικές εργασίες ώστε να πληρούνται οι νέες προδιαγραφές λειτουργίας.

Όπως είχε τονίσει χαρακτηριστικά προ ημερών η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, σε σχετική συνέντευξη Τύπου, «θεσπίσαμε για πρώτη φορά ελάχιστες λειτουργικές προδιαγραφές καθώς και προδιαγραφές ασφαλείας για τα ακίνητα που μισθώνονται βραχυχρόνια». Ειδικότερα, προβλέπεται ότι τα ακίνητα αυτά θα πρέπει να είναι χώροι κύριας χρήσης και να διαθέτουν φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό. Η νομιμότητα του χώρου αποδεικνύεται από την άδεια δόμησής του (την οικοδομική άδεια), ή/και από την ύπαρξη τακτοποίησής του βάσει της πολεοδομικής νομοθεσίας. Συν τοις άλλοις, τα ακίνητα θα πρέπει να διαθέτουν επίσης, μεταξύ άλλων, ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ, έναντι αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν. Ταυτόχρονα, τίθεται σε εφαρμογή το πλαίσιο τήρησης των προδιαγραφών, με τη διενέργεια ελέγχων, για τα ακίνητα που είναι ήδη εγγεγραμμένα και θα εγγραφούν στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, το οποίο τηρείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Οι έλεγχοι θα διενεργούνται από τις υπηρεσίες του υπουργείου Τουρισμού ή/και από μεικτά συνεργεία ελέγχου με υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, ενώ προβλέπεται πλαίσιο επιβολής κυρώσεων και προστίμων υπέρ του ελληνικού Δημοσίου, αντίστοιχων με αυτών που υφίστανται για τα υπόλοιπα καταλύματα.

Κατόπιν όλων αυτών, ήδη από τα τέλη Σεπτεμβρίου παρατηρήθηκε αισθητή μείωση των ενεργών καταχωρίσεων. Υπολογίζεται ότι περίπου το 15% έως 20% των ακινήτων είτε αποσύρθηκε είτε «πάγωσε» προσωρινά, με στόχο να αποφευχθεί το άμεσο κόστος συμμόρφωσης. Πολλοί ιδιοκτήτες επέλεξαν να κάνουν ένα «διάλειμμα» από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, ώστε να προετοιμαστούν καλύτερα για τη σεζόν του 2026.

Παρόλες αυτές τις αλλαγές, η αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων πάντως συνεχίζει να εμφανίζει εξαιρετική δυναμική και να καταγράφει ιστορικά υψηλά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), ο αριθμός των διαθέσιμων καταλυμάτων τύπου Airbnb αυξήθηκε σταθερά κατά το 2025, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Τον Μάιο υπήρχαν περίπου 236.000 καταλύματα, τον Ιούνιο 242.000 και τον Ιούλιο 246.000. Ο Αύγουστος έφερε νέο ιστορικό ρεκόρ, με 247.000 καταχωρίσεις. Παράλληλα, ο αριθμός των διαθέσιμων κλινών αυξήθηκε σημαντικά, φτάνοντας τον Ιούλιο στις 1.078.236 κλίνες – δηλαδή 57.000 περισσότερες σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024 – και τον Αύγουστο στις 1.081.481.

Η αύξηση της προσφοράς ακολουθεί αντίστοιχα την αύξηση των επισκεπτών, αφού τα επίπεδα πληρότητας παρέμειναν υψηλά. Τον Ιούνιο καταγράφηκε μέση πληρότητα 40%, τον Ιούλιο 51% και τον Αύγουστο 58%, συγκριτικά με 59% πέρυσι. Παρά την υψηλή διαθεσιμότητα, η ζήτηση παρέμεινε ισχυρή.

Η μέση διάρκεια παραμονής των επισκεπτών παρουσίασε μικρές διακυμάνσεις μέσα στο 2025. Στο πρώτο τρίμηνο μειώθηκε σε σχέση με το 2024, στο δεύτερο τρίμηνο σταθεροποιήθηκε, ενώ τον Ιούλιο ήταν 4,1 διανυκτερεύσεις και τον Αύγουστο αυξήθηκε σε 4,2, σημειώνοντας άνοδο 2,4% σε σχέση με τον Αύγουστο του προηγούμενου έτους. Συνολικά, θα λέγαμε ότι η νέα κατάσταση που δημιουργείται από τον Νόμο 5170/2025 φέρνει προκλήσεις για πολλούς ιδιοκτήτες, αλλά η αγορά παραμένει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με αυξημένη ζήτηση και σταθερή ανάπτυξη.