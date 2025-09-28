Η Κίνα στέλνει χιλιάδες εργάτες στην Ευρώπη με σκοπό να βοηθήσουν στην κατασκευή εργοστασίων μπαταριών αυτοκινήτων που αναμένεται να δώσουν μια νέα πνοή στην αυτοκινητοβιομηχανία της ηπείρου, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Η μεγάλης κλίμακας μετακίνηση εργατικού δυναμικού υπογραμμίζει, σύμφωνα με τους Times, τα μεγάλα κενά στις δεξιότητες και την τεχνογνωσία της Ευρώπης στον τομέα.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της ενέργειας είναι η κινεζική CATL, ένας από τους πιο προηγμένους κατασκευαστές μπαταριών στον κόσμο, η οποία σχεδιάζει να στείλει 2.000 εργάτες για την κατασκευή και τον εξοπλισμό ενός εργοστασίου μπαταριών αξίας 4 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ισπανία σε κοινοπραξία με τη Stellantis.

Η κινεζική εταιρεία δήλωσε ότι έχει δεσμευτεί να προσλάβει και να εκπαιδεύσει ντόπιους εργάτες για να λειτουργήσουν το ισπανικό εργοστάσιο μόλις κατασκευαστεί.

Ο Joris Teer, αναλυτής οικονομικής ασφάλειας στο Ινστιτούτο Μελετών Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ότι οι κινεζικές εταιρείες προστατεύουν στενά την πνευματική τους ιδιοκτησία, εν μέρει έτσι ώστε η οικονομία της χώρας να μπορεί να παραμείνει στην επιφάνεια ακόμη και σε «ακραία σενάρια», όπως ένας πόλεμος για την Ταϊβάν.

«Ο Xi επιδιώκει να μετατρέψει την Κίνα σε ένα αυτάρκες φρούριο, ενώ παράλληλα καθιστά τον υπόλοιπο κόσμο ακόμη πιο εξαρτημένο από την κινεζική βιομηχανία», δήλωσε ο Teer. «Οι κινεζικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστών μπαταριών, έχουν ισχυρό κίνητρο να μην στέλνουν τις τεχνολογίες-κοσμήματα του στέμματός τους στο εξωτερικό».

Το ακροδεξιό κόμμα Vox της Ισπανίας κατηγόρησε τους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ και το Λαϊκό Κόμμα ότι αναλαμβάνουν «τεράστιο ρίσκο» αποδεχόμενοι τέτοιου είδους έργα.

Ένας Ισπανός κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε: «Όσον αφορά τις μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων, η Κίνα είναι η κορυφαία χώρα. Θέλουμε να επενδύσουν και να δημιουργήσουν ένα οικοσύστημα με αυτές».