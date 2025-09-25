Αύξηση άνω του 1 δισ. ευρώ (1,008 δισ. ευρώ) παρουσίασαν οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών τον Αύγουστο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, έναντι αύξησης 742 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 3,4% από 3,5% τον προηγούμενο μήνα.

Παράλληλα αύξηση κατά 1,046 δισ. ευρώ παρουσίασαν τον Αύγουστο του 2025, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 1,893 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 11,2% από 9,9% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, οι καταθέσεις των Μη Χρηματοοικονομικών Επιχειρήσεων (MXE) αυξήθηκαν κατά 1,082 δισ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 1,737 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 37 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 156 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ως αποτέλεσμα, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 2,054 δισ. ευρώ, τον Αύγουστο του 2025, έναντι μείωσης κατά 1,151 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 5,4% από 5,1% τον προηγούμενο μήνα.

Τέλος, αύξηση κατά 274 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Αύγουστο του 2025, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 1,202 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 27,1% από 21,7% τον προηγούμενο μήνα.

Στο σκέλος των χορηγήσεων, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Αύγουστο του 2025, ήταν θετική κατά 151 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1,272 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε αμετάβλητος στο 15,8% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) διαμορφώθηκε στο 16,1%, επίσης αμετάβλητος από τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 173 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1,109 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε στο 12,9% από 13,7% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 22 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 164 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Τον Αύγουστο του 2025, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 16 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 68 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο -0,5%, από -0,3% τον προηγούμενο μήνα.

Τέλος, θετική κατά 31 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Αύγουστο του 2025, έναντι θετικής καθαρής ροής 81 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο 0,9% από 0,7% τον προηγούμενο μήνα.

Ως αποτέλεσμα o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο 10,6% από 10,5% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 166 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1,260 δις ευρώ τον προηγούμενο μήνα.