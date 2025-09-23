Για την απόφαση του Αρείου Πάγου που αναμένεται να ξεκαθαρίσει τον τρόπο υπολογισμού του επιτοκίου στις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη μετά από καταγγελίες δανειοληπτών για αιφνίδιες χρεώσεις, αμφισβητήσεις διαγραφών και δοσολογία, μίλησε ο δικηγόρος Γ. Νικολακόπουλος στη Σοφία Μύτιλη και στο OTA NEWS του Attica TV.

«Είμαστε σε αναμονή της απόφασης της ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, περίπου στις 15 Οκτωβρίου θα εκδοθεί αυτή η απόφαση. Αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων των ανθρώπων που έχουν κερδίσει τον νόμο Κατσέλη», δήλωσε ο κ. Νικολακόπουλος.

«Να το πω απλά, η διαδικασία της πληρωμής των δόσεων που προβλέπουν οι αποφάσεις αυτών που έχουν κερδίσει τον νόμο Κατσέλη προβλέπει μια τοκοφορία. Οι τράπεζες, τα funds μάλλον βρήκαν την ευκαιρία να χρεώσουν όσο το δυνατόν παραπάνω τόκους, να χρεώσουν τόκους σαν να είναι ένα δάνειο, με αποτέλεσμα οι δόσεις εκεί που ήταν 200€ να εκτοξευτούν στα 400€, με αποτέλεσμα οι δανειολήπτες να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν», συνέχισε ο δικηγόρος, συμπληρώνοντας πως αναμένει μια θετική απόφαση.

«Η εισήγηση της εισαγγελέως ήταν θετική. Ήταν υπέρ μας, υπέρ των δανειοληπτών. Η απόφαση δεν έχει εκδοθεί ακόμα. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα βρεθεί μία λύση διότι αλλιώς όλοι αυτοί που έχουν προσφύγει στο νόμο Κατσέλη, που έχουν κερδίσει και αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, ουσιαστικά θα χάσουν τα σπίτια τους», κατέληξε ο κ. Νικολακόπουλος.