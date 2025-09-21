Τα οικογενειακά γραφεία διατηρούν σταθερά χαρτοφυλάκια, αποφεύγοντας μεγάλα ρίσκα, ενώ παραμένουν αισιόδοξα για τις αποδόσεις τους στους επόμενους 12 μήνες. Οι περισσότεροι προτιμούν ενεργητική διαχείριση για να αντιμετωπίσουν τις αβεβαιότητες της αγοράς, στρέφονται σε πιο ασφαλείς κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και εφαρμόζουν στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου.

Η εμπιστοσύνη στις άμεσες επενδύσεις είναι ισχυρή: το 70% των οικογενειακών γραφείων συμμετέχει ενεργά σε άμεσες τοποθετήσεις, ενώ σχεδόν 4 στους 10 έχουν αυξήσει τη δραστηριότητά τους τον τελευταίο χρόνο, αποδεικνύοντας ότι πιστεύουν στην ικανότητά τους να επιλέγουν επενδύσεις με αποδόσεις. Παράλληλα, οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι εμπορικές διαμάχες και η αναζωπύρωση πληθωρισμού επηρεάζουν την κατανομή κεφαλαίων και την επιλογή χώρας για επενδύσεις, οδηγώντας σε αναθεώρηση στρατηγικών και επενδυτικών σχεδίων.

Η 2025 Global Family Office Report της Citi Wealth καταγράφει αυτά τα ευρήματα, βασισμένη σε ετήσια έρευνα 346 οικογενειακών γραφείων από 45 χώρες, διεξαχθείσα τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2025. Η έκθεση προσφέρει πλήρη εικόνα για τις στρατηγικές, τις προσδοκίες και τις προκλήσεις των family offices σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από εμπορικές εντάσεις, γεωπολιτικές ανακατατάξεις και τεχνολογικές αλλαγές.

Παρά τις εξωτερικές αβεβαιότητες, τα family offices διατήρησαν σε μεγάλο βαθμό σταθερή κατανομή περιουσιακών στοιχείων. Οι αλλαγές θέσεων ήταν λιγότερες σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ όσοι προχώρησαν σε κινήσεις ήταν κυρίως bullish επενδυτές, αναμένοντας μεγαλύτερη σαφήνεια στις εμπορικές πολιτικές. Η σταθερότητα αυτή δείχνει αποφασιστικότητα και προσεκτικό σχεδιασμό, χωρίς να αναλαμβάνουν υπερβολικά ρίσκα.

Τα οικογενειακά γραφεία εμφανίζονται αισιόδοξα για τις αποδόσεις των χαρτοφυλακίων τους στο επόμενο δωδεκάμηνο. Το θετικό κλίμα αποδίδεται σε πιθανά μέτρα απορρύθμισης στις ΗΠΑ, μειώσεις επιτοκίων και την πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης, που θεωρούνται παράγοντες ενίσχυσης των επενδύσεων. Ωστόσο, παρατηρείται διαφορετική άποψη όσον αφορά τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που αναμένεται να αποδώσουν περισσότερο.

Ενεργητική διαχείριση και στρατηγικές αντιστάθμισης

Η επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ πυροδότησε γρήγορες και υπολογισμένες προσαρμογές στα χαρτοφυλάκια, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας. Το 39% των family offices προτιμά την ενεργητική διαχείριση, ενώ παράλληλα στρέφονται σε αμυντικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και γεωγραφικές περιοχές, υιοθετώντας στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου.

Το 70% συμμετέχει σε άμεσες επενδύσεις, ενώ 4 στους 10 αύξησαν τη δραστηριότητά τους τον τελευταίο χρόνο. Αυτό δείχνει εμπιστοσύνη στην ικανότητά τους να επιλέγουν αποδοτικές ευκαιρίες και να επενδύουν σε εταιρείες με σημαντική αξία και προοπτικές ανάπτυξης. Οι επενδύσεις εστιάζουν σε βασικές τεχνολογίες και εταιρείες με ελκυστική αξία, ανεξαρτήτως τομέα δραστηριότητας.

Οι παγκόσμιες εμπορικές διαμάχες αναδείχθηκαν ως κορυφαία ανησυχία (60%), ακολουθούμενες από τις εντάσεις ΗΠΑ-Κίνας (43%) και την αναζωπύρωση του πληθωρισμού (37%). Τα family offices αναπροσαρμόζουν στρατηγικές, επιλογές χώρας κατοικίας και κατανομή κεφαλαίων, ενώ παράλληλα ενισχύουν τη διαχείριση κινδύνων.

Το 70% αναγνωρίζει επενδυτικούς κινδύνους, ενώ 37% και 33% αναγνωρίζουν λειτουργικούς κινδύνους και κινδύνους που σχετίζονται με τις οικογένειες που εκπροσωπούν.

Προκλήσεις στη διακυβέρνηση και αξιοποίηση τεχνολογίας

Παρά την πρόοδο στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών, χρειάζεται βελτίωση στη διαχείριση λειτουργικού κινδύνου, κυβερνοασφάλειας και στον σχεδιασμό διαδοχής ηγεσίας. Η ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους χρησιμοποιείται για οικονομική αποδοτικότητα, αλλά η λήψη κρίσιμων αποφάσεων παραμένει εσωτερική. Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης έχει διπλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι, κυρίως για αυτοματισμό λειτουργιών και ανάλυση επενδύσεων, αν και η πλήρης ενσωμάτωσή της απαιτεί χρόνο.

Ο Hannes Hofmann τονίζει: «Η έκθεση υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο τα family offices ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες προσδοκίες των οικογενειών και δημιουργούν ανθεκτικά χαρτοφυλάκια». Η Dawn Nordberg προσθέτει ότι τα οικογενειακά γραφεία επικεντρώνονται στις άμεσες επενδύσεις σε βασικές τεχνολογίες και εταιρείες με ελκυστική αξία, αξιοποιώντας υπηρεσίες όπως αύξηση κεφαλαίων και αποεπένδυση περιουσιακών στοιχείων.

Ο Alexandre Monnier υπογραμμίζει ότι η έρευνα αναδεικνύει περιοχές όπου απαιτείται περαιτέρω ανάπτυξη, όπως η διαχείριση κινδύνων και η απόκτηση ταλέντων για μη επενδυτικές υπηρεσίες, με στόχο τη διατήρηση και αύξηση του πλούτου των γενεών.