Η εταιρεία Spartan Security προχωρά και επίσημα στην αλλαγή της εμπορικής της ταυτότητας και μετονομάζεται σε Spartan, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή δραστηριότητας που ξεπερνά τα παραδοσιακά όρια του κλάδου της ασφάλειας.

Με 35 χρόνια εμπειρίας και σταθερή πορεία στον τομέα των συστημάτων και υπηρεσιών ολοκληρωμένης ασφάλειας, η Spartan εξελίσσεται παράλληλα σε έναν ολοκληρωμένο τεχνολογικό integrator, προσφέροντας λύσεις που ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής: από συστήματα IoT, cloud υποδομές και AI εφαρμογές, μέχρι τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, έξυπνες πλατφόρμες διαχείρισης, οπτικοακουστικά συστήματα, εξειδικευμένο τεχνολογικό εξοπλισμό υψηλών απαιτήσεων και διαδραστικές εφαρμογές.

Συμμετοχή σε Έργα Υψηλής Πολυπλοκότητας σε Καίριους Κλάδους της Οικονομίας

Η αλλαγή ονόματος δεν αποτελεί απλώς ένα branding refresh, αλλά αντικατοπτρίζει μια στρατηγική διεύρυνση της ταυτότητας και του ρόλου της εταιρείας στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Η Spartan πλέον δραστηριοποιείται σε έργα υψηλής πολυπλοκότητας και κλίμακας, εξυπηρετώντας έργα και πελάτες κύρους και υψηλών απαιτήσεων με ιδιαίτερα αυξημένες τεχνολογικές και λειτουργικές απαιτήσεις.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οργανισμοί και φορείς από τον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα, τις τηλεπικοινωνίες, το λιανεμπόριο, τις κατασκευαστικές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις, τις μαρίνες και τις τουριστικές υποδομές, καθώς και δημόσιοι οργανισμοί που διαχειρίζονται κρίσιμες υποδομές. Επιπλέον η Spartan αναλαμβάνει εξειδικευμένα έργα σε βιομηχανικούς χώρους, εκπαιδευτικά ιδρύματα και εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως φωτοβολταϊκά πάρκα, όπου απαιτείται συνδυασμός τεχνολογικής αρτιότητας, ασφάλειας και επιχειρησιακής συνέχειας.

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός σε Πράξη

Η νέα Spartan επενδύει συστηματικά σε R&D, ενισχύοντας τις δυνατότητές της στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων. Το εσωτερικό της τμήμα Engineering & IT συνεργάζεται διατμηματικά, εξασφαλίζοντας την τεχνική συνοχή και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα σε κάθε έργο. Παράλληλα, η Spartan επενδύει σε σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της και την ενίσχυση της τεχνολογικής της επάρκειας.

Σταθερές βάσεις, νέα κατεύθυνση

Η εταιρεία διατηρεί τη διοικητική της συνέχεια και το ευρύ της δίκτυο συνεργατών ανά την Ελλάδα, αλλά με σαφή εστίαση στην τεχνολογία, την καινοτομία και τις υποδομές του μέλλοντος. Ο μετασχηματισμός της Spartan είναι αποτέλεσμα συστηματικής προετοιμασίας και οργανικής ανάπτυξης, με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για πελάτες, συνεργάτες και έργα κάθε μεγέθους.