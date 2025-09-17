Η LAMDA Development ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το Α΄ Εξάμηνο του 2025, καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε πολλαπλούς τομείς της δραστηριότητάς της.

Αύξηση EBITDA: Τα ενοποιημένα κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 4,4 φορές, φτάνοντας τα €237 εκ. , σε σχέση με το Α΄ Εξάμηνο 2024.

Τα ενοποιημένα κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 4,4 φορές, φτάνοντας τα , σε σχέση με το Α΄ Εξάμηνο 2024. Καθαρά Αποτελέσματα: Ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα €128 εκ. , έναντι ζημιών το 2024.

Ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα , έναντι ζημιών το 2024. Στρατηγική Συνεργασία: Στρατηγική συνεργασία ύψους €450 εκ. με την ION για την ανάπτυξη Διεθνούς Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας στο Ελληνικό.

Στρατηγική συνεργασία ύψους με την ION για την ανάπτυξη Διεθνούς Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας στο Ελληνικό. Αξία Ενεργητικού (NAV): Η καθαρή αξία ενεργητικού αυξήθηκε κατά 10%, φτάνοντας τα €9,22 ανά μετοχή.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε: «Η LAMDA Development εισέρχεται σε μια νέα εποχή αναπτυξιακής πορείας. Τα τέσσερα εμπορικά κέντρα, σε λειτουργία, και οι μαρίνες συνεχίζουν να καταγράφουν νέα ρεκόρ κερδοφορίας. Το Ελληνικό συνεχίζει την αναπτυξιακή δυναμική του, καταγράφοντας EBITDA άνω των €50 εκ για το πρώτο εξάμηνο, ενώ η πρόοδος των κατασκευαστικών εργασιών σημειώνει σημαντική επιτάχυνση. Συγχρόνως, η LAMDA ανακοίνωσε στρατηγική συνεργασία ύψους €450εκ με τον όμιλο ΙΟΝ, για την ανάπτυξη Διεθνούς Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας, ενισχύοντας τη θέση του Ελληνικού ως παγκόσμιου προορισμού και κορυφαίου επενδυτικού κόμβου, που προσελκύει διεθνείς συνεργασίες και επενδυτές μεγάλου βεληνεκούς.»

Εμπορικά Κέντρα

Τα 4 Εμπορικά Κέντρα, σε λειτουργία, σημείωσαν, για μια ακόμα περίοδο, νέο ιστορικό υψηλό Retail EBITDA στα €45,5εκ στο Α’ Εξάμηνο 2025, κυρίως λόγω της αύξησης των βασικών μισθωμάτων κατά 6% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024 και της αύξησης των εσοδών στάθμευσης κατά 9% για την ίδια περίοδο.

Τα αποτελέσματα υποστηρίχθηκαν από τη συνεχιζόμενη αύξηση της επισκεψιμότητας (αύξηση 3% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024), καθώς και την επίτευξη νέου ρεκόρ στο συνολικό κύκλο εργασιών των καταστημάτων στα €389εκ. Αναφορικά με τις εμπορικές μισθώσεις στους δύο, υπό ανάπτυξη, προορισμούς λιανικού εμπορίου και ψυχαγωγίας στο Ελληνικό, μέχρι σήμερα έχουν συμφωνηθεί Heads of Terms (HoT) με μισθωτές για 64% της Συνολικής Μεικτής Εκμισθώσιμης Επιφάνειας (GLA) στο The Ellinikon Mall και 78% του GLA στη Riviera Galleria, γεγονός που αντικατοπτρίζει τόσο τα ισχυρά θεμελιώδη της αγοράς όσο και το ισχυρό ενδιαφέρον των εμπορικών σημάτων για αυτές τις νέες αναπτύξεις.

Η πρόοδος των κατασκευών παραμένει εντός χρονοδιαγράμματος. Οι εργασίες σκυροδέτησης προχωρούν σε όλα τα κτίρια του Riviera Galleria, ενώ οι εκσκαφές για το The Ellinikon Mall έχουν ολοκληρωθεί και η σύμβαση για την κατασκευή του οικοδομικού σκελετού έχει πρόσφατα ανατεθεί στην κατασκευαστική εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δ’ Τρίμηνο του 2025.

Σχεδιασμένο από το διεθνώς αναγνωρισμένο αρχιτεκτονικό γραφείο AEDAS, το The Ellinikon Mall θα προσφέρει 100.000 τ.μ. εκμισθώσιμης επιφάνειας (GLA), καθιστώντας το, τον μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο εμπορικό προορισμό στην Ελλάδα, και έναν από τους σημαντικότερους στη Νότια Ευρώπη. Η συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) του ομίλου LAMDA MALLS την 30.06.2025 ξεπέρασε τα €1,7 δις, με την αξία των 4 Εμπορικών Κέντρων, σε λειτουργία, στα €1,3 δις.

Μαρίνες

Οι Μαρίνες, όπως επισημαίνεται σχετικά, επιβεβαίωσαν για μια ακόμα περίοδο τη σταθερά αυξητική πορεία των μεγεθών τους, επιτυγχάνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ για το Α’ Εξάμηνο τόσο στα συνολικά έσοδα, τα οποία ανήλθαν στα €16,6εκ (αύξηση 8% έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024) όσο και στα κέρδη EBITDA, τα οποία αυξήθηκαν 2%, έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024, στα €10εκ. Η ισχυρή αυτή επίδοση οφείλεται κυρίως στη σταθερή ζήτηση για τις δύο mega yacht Μαρίνες (οι οποίες καταγράφουν μέγιστη πληρότητα στις μόνιμες θέσεις ελλιμενισμού), στα αυξημένα έσοδα από τέλη διερχόμενων σκαφών, όπως επίσης και στις ετήσιες συμβατικές αυξήσεις στα τέλη ελλιμενισμού.

Η Μαρίνα του Αγ. Κοσμά καταγράφει σταδιακή μείωση του αριθμού διαθέσιμων θέσεων καθώς έχουν ξεκινήσει οι εργασίες αναβάθμισης της μαρίνας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και των υπηρεσιών της για την εξυπηρέτηση μεγαλύτερων σκαφών. Η Μαρίνα του Αγ. Κοσμά σε συνδυασμό με την ανέγερση του παρακείμενου συγκροτήματος Riviera Galleria, ενός μοναδικού προορισμού για premium brands, αναμένεται να επιφέρει μεγαλύτερα έσοδα για τον Όμιλο με την ολοκλήρωση των έργων της

Ελληνικό

Αναφορικά με το Έργο στο Ελληνικό, τα σημαντικότερα επιτεύγματα μέχρι σήμερα είναι τα εξής: Σημαντική εμπορική επιτυχία συνεχίζουν να καταγράφουν τα διαθέσιμα προς πώληση διαμερίσματα στη γειτονιά Little Athens. Μέχρι την 25.08.2025 είχαν διατεθεί στην αγορά 559 διαμερίσματα προς πώληση. Από αυτά, οι πωλήσεις και οι κρατήσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές ανέρχονται σήμερα σε 522 διαμερίσματα δηλαδή στο 93%. Περαιτέρω, τα έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις το Α’ Εξάμηνο 2025 ανήλθαν σε €126εκ, αυξημένα 51%, έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2024, επιβεβαιώνοντας την σημαντική πλέον συνεισφορά των οικιστικών αναπτύξεων.

Επιπλέον, στο πρώτο Εξάμηνο 2025 αναγνωρίστηκαν έσοδα ύψους €104εκ από πωλήσεις ακινήτων (κυρίως πωλήσεις οικοπέδων), αυξημένα κατά 49% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Ως αποτέλεσμα της εμπορικής αυτής επιτυχίας, οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου έως την 25.08.2025 ξεπέρασαν τα €1,4 δις, με τις εισπράξεις το Α’ Εξάμηνο 2025 να ανέρχονται σε €288εκ από τις αρχές του 2025.

Τα ταμειακά διαθέσιμα που αναλογούν στο Έργο στο Ελληνικό ανήλθαν στα €355εκ την 30.06.2025 (έναντι €290εκ την 31.03.2025), ενώ για μια ακόμη περίοδο δεν εκταμιεύθηκαν τραπεζικά δάνεια για το Έργο στο Ελληνικό, παρά την ύπαρξη εγκεκριμένης πιστωτικής γραμμής από τις δανείστριες τράπεζες ποσού €232εκ. Κατά τη διάρκεια του Α’ Εξαμήνου 2025 πραγματοποιήθηκαν κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) για κτίρια και έργα υποδομών ποσού €181εκ, με το ποσό των συνολικών κεφαλαιουχικών δαπανών, από την έναρξη του έργου έως την 30.06.2025, να διαμορφώνεται πλέον στα €744εκ.