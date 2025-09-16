Η Kosadel, με έδρα το Λονδίνο και παρουσία στο χώρο του digital marketing από το 2014, έρχεται πλέον δυναμικά στην ελληνική αγορά, για να προσφέρει στους Έλληνες επιχειρηματίες αυτό που μέχρι τώρα τους έλειπε: πραγματικά μετρήσιμα αποτελέσματα και υψηλό ROI σε κάθε καμπάνια.

Η Kosadel έχει ήδη αποδείξει τη δυναμική της σε διεθνείς αγορές, μειώνοντας το κόστος απόκτησης πελατών και αυξάνοντας τον τζίρο επιχειρήσεων σε διάστημα μηνών. Τώρα, αυτή η τεχνογνωσία είναι διαθέσιμη και για την ελληνική αγορά.

Με εξειδίκευση σε:

Η ιστοσελίδα σας είναι η ψηφιακή βιτρίνα της επιχείρησής σας. Στην Kosadel δεν φτιάχνουμε απλά όμορφα sites, αλλά εργαλεία πωλήσεων.

Responsive design που προσαρμόζεται σε όλες τις συσκευές

SEO Ready από την πρώτη στιγμή για υψηλή κατάταξη στη Google.

Γρήγορη φόρτωση και ασφάλεια για άψογη εμπειρία χρήστη.

E-shops που πουλάνε, με ERP, CRM και ασφαλείς πληρωμές.

SEO – Αναρριχηθείτε Οργανικά στην Google

Η θέση σας στη Google δεν είναι τυχαία. Με σωστό SEO κερδίζετε:

Περισσότερους επισκέπτες χωρίς πληρωμένη διαφήμιση

Στοχευμένο κοινό που ήδη αναζητά τις υπηρεσίες σας

Μακροχρόνια απόδοση με οργανική ανάπτυξη

SEM – Άμεση Προβολή με Google Ads

Η online διαφήμιση είναι επένδυση, όχι κόστος. Στην Kosadel σχεδιάζουμε καμπάνιες που αποδίδουν:

Google Ads & Bing Ads με laser-focused στόχευση

Παρακολούθηση κάθε ευρώ που επενδύετε

Βελτιστοποίηση CPC για περισσότερες πωλήσεις

SMM – Social Media Marketing & Διαχείριση

Τα social media είναι το σημείο που χτίζετε σχέσεις με το κοινό σας.

Περιεχόμενο που τραβάει engagement

Στρατηγικές καμπάνιες σε Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn

Επαγγελματική διαχείριση & συνέπεια

Δημιουργία ενεργής κοινότητας γύρω από το brand σας

Digital Marketing Στρατηγικές 360°

Η Kosadel εφαρμόζει μια ολιστική προσέγγιση:

Συνδυάζουμε SEO + SEM + SMM + Website

Αναλύουμε τα δεδομένα για να ξέρετε πού πάει κάθε ευρώ

Προσφέρουμε συνεχή βελτιστοποίηση

Σχεδιάζουμε εξατομικευμένες στρατηγικές για κάθε επιχείρηση

Γιατί να επιλέξετε την Kosadel

Με έδρα στο Λονδίνο αλλά και ισχυρή ελληνική ταυτότητα, η Kosadel συνδυάζει διεθνείς πρακτικές με τοπική εξειδίκευση . Από την πρώτη συνάντηση έως και την παράδοση κάθε έργου, λειτουργούμε με:

Διαφάνεια

Επαγγελματισμό

Απόλυτη δέσμευση στην επιτυχία σας

Ειδική προσφορά για τους επισκέπτες του newsbeast.gr

Με αφορμή την είσοδό μας στην ελληνική αγορά, η Kosadel προσφέρει αποκλειστική έκπτωση -30% σε όλες τις υπηρεσίες μας, έως και τις 31/10/2025.

Μάθετε περισσότερα και κλείστε τη δική σας προσφορά στο www.kosadel.gr

Κάντε τώρα το επόμενο βήμα

Η ψηφιακή εποχή δεν περιμένει. Ενισχύστε την online παρουσία σας με συνεργάτη που γνωρίζει πώς να τη μετατρέψει σε πραγματικά αποτελέσματα.

Kosadel – Digital Marketing από το Λονδίνο, τώρα και στην Ελλάδα



Επισκεφθείτε μας: www.kosadel.gr ή επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]