Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει αναλάβει την αποστολή να αποδυναμώσει το παγκόσμιο δίκτυο λιμένων της Κίνας και να φέρει περισσότερους στρατηγικούς τερματικούς σταθμούς υπό τον έλεγχο της Δύσης, όπως γράφει το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο τρεις πηγές που έχουν γνώση του σχεδίου.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της πιο φιλόδοξης προσπάθειας επέκτασης της ναυτικής επιρροής των ΗΠΑ από τη δεκαετία του 1970 και έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει τους αυξανόμενους φόβους της Ουάσιγκτον ότι θα βρεθεί σε μειονεκτική θέση έναντι της Κίνας σε περίπτωση σύγκρουσης.

Σύμφωνα με τις πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters, εκτός από τον Παναμά, αξιωματούχοι και νομοθέτες των ΗΠΑ ανησυχούν για τις κινεζικές επενδύσεις σε θαλάσσιες υποδομές σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Ισπανία, η Καραϊβική και τα λιμάνια της δυτικής ακτής των ΗΠΑ.

«Η Κίνα συνεργάζεται κανονικά με άλλες χώρες στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου», δήλωσε εκπρόσωπος της διπλωματικής αποστολής της Κίνας στην Ουάσινγκτον.

Ο Πειραιάς στο επίκεντρο

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του πρακτορείου, οι ΗΠΑ σκοπεύουν να εξετάσουν τα κινεζικά συμφέροντα στο ελληνικό λιμάνι του Πειραιά. Ο Πειραιάς αποτελεί κομβικό σημείο στο εμπορικό δρομολόγιο που συνδέει την Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία.

Η COSCO, ένας από τους μεγαλύτερους λιμενικούς και ναυτιλιακούς ομίλους της Κίνας, κατέχει το 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ (Piraeus Port Authority).

Ορισμένοι Κινέζοι επενδυτές ανησυχούν ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να στοχεύσει τις δραστηριότητες της COSCO στην Ελλάδα, σύμφωνα με πηγή κοντά σε Κινέζους επενδυτές που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό ναυτιλιακό τομέα.

Έλληνες αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι δεν έχουν ενημερωθεί για τυχόν σχέδια αλλαγής του ελέγχου του Πειραιά.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Ουάσιγκτον έχει ήδη βάλει στο στόχαστρο την COSCO. Το υπουργείο Άμυνας πρόσθεσε την κρατική COSCO στη μαύρη λίστα των εταιρειών που έχουν σχέσεις με τον κινεζικό στρατό τον Ιανουάριο. Αν και η κατάταξη αυτή δεν συνεπάγεται άμεση απαγόρευση στις αμερικανικές εταιρείες να συνεργάζονται με τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στη λίστα, μπορεί να λειτουργήσει ως σήμα ότι εξετάζεται η λήψη περαιτέρω μέτρων.