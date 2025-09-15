Σημαντική άνοδο καταγράφει η ζήτηση για άδειες διαμονής μέσω του ελληνικού προγράμματος «Χρυσή Βίζα», το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο ελκυστικά εργαλεία επενδυτικής μετανάστευσης στην Ευρώπη. Παρά τις κατά καιρούς αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, οι ξένοι επενδυτές συνεχίζουν να επιδεικνύουν έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση ακινήτων στη χώρα μας, επιβεβαιώνοντας την Ελλάδα ως κορυφαίο προορισμό για όσους αναζητούν συνδυασμό επενδυτικής ασφάλειας και διαβατηρίου προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούλιο του 2025 έχουν εκδοθεί συνολικά 17.254 άδειες παραμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, αριθμός αυξημένος κατά 31,4% σε σχέση με την αρχή του έτους. Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προέρχεται από την Τουρκία, την Κίνα και το Ισραήλ, χώρες που παραδοσιακά κατέχουν υψηλή θέση στον κατάλογο των αιτούντων.

Η διεθνής συμβουλευτική εταιρεία ακινήτων Astons επισημαίνει ότι μόνο τον Ιούλιο χορηγήθηκαν 932 νέες άδειες, σημειώνοντας μηνιαία αύξηση 5,7% σε σχέση με τον Ιούνιο. Πρόκειται για την ισχυρότερη επίδοση των τελευταίων 12 μηνών, η οποία ενισχύει την ανοδική πορεία που καταγράφεται σταθερά από το φθινόπωρο του 2024.

Τουρκία, Κίνα και Ισραήλ

Η μεγαλύτερη αύξηση ζήτησης παρατηρείται μεταξύ των Τούρκων πολιτών, με τις εκδόσεις να εμφανίζουν άνοδο 80% στο επτάμηνο. Ακολουθούν οι Ισραηλινοί με αύξηση 42,1%, οι Κινέζοι με 27,8%, οι Αμερικανοί με 27,3% και οι Βρετανοί με 25%. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να λειτουργεί ως σταθερός πόλος έλξης τόσο για αγορές που βρίσκονται σε αναζήτηση ασφαλούς καταφυγίου κεφαλαίων, όσο και για επενδυτές που αναζητούν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η σύμβουλος της Astons, Suzanna Uzakova, υπογραμμίζει ότι πρόκειται κυρίως για εύπορους επενδυτές, των οποίων η παρουσία στην Ελλάδα δεν περιορίζεται μόνο στην αγορά ακινήτων, αλλά επεκτείνεται και στη στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, προσθέτει ότι το ελληνικό πρόγραμμα είναι ένα από τα πιο προσιτά στην Ευρώπη, καθώς το ελάχιστο όριο επένδυσης ξεκινά από τα 250.000 ευρώ, ποσό ιδιαίτερα ανταγωνιστικό συγκριτικά με αντίστοιχα προγράμματα άλλων χωρών.

Πέραν της κατοχύρωσης διαμονής, η χώρα προσφέρει και σημαντικά φορολογικά κίνητρα, τα οποία ενισχύουν περαιτέρω την ελκυστικότητα του πλαισίου. Συνταξιούχοι που επιλέγουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα επωφελούνται από σταθερό φορολογικό συντελεστή 7% επί των ξένων συντάξεών τους για διάστημα έως 15 ετών. Ταυτόχρονα, οι επενδυτές υψηλών εισοδημάτων μπορούν να αξιοποιήσουν το καθεστώς ειδικής φορολόγησης με ετήσιο κατ’ αποκοπή φόρο 100.000 ευρώ για εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης, με δυνατότητα ένταξης μελών της οικογένειας με πρόσθετη επιβάρυνση 20.000 ευρώ ανά άτομο.

Η διττή αυτή προσέγγιση –συνδυασμός επενδυτικών και φορολογικών κινήτρων– καθιστά την Ελλάδα ιδιαίτερα ανταγωνιστική στον ευρωπαϊκό χάρτη, την ώρα που πολλές χώρες αναθεωρούν ή περιορίζουν τα δικά τους προγράμματα. Το γεγονός αυτό ενισχύει τη δυναμική της εγχώριας αγοράς ακινήτων και αναμένεται να συνεχίσει να προσελκύει κεφάλαια, τόσο από ιδιώτες όσο και από θεσμικούς επενδυτές.