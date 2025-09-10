Η ελληνική αγορά εργασίας δείχνει σημάδια σταθερής, έστω και συγκρατημένης, ανάκαμψης, καθώς οι προσδοκίες απασχόλησης για το τέταρτο τρίμηνο του 2025 φτάνουν στο 16%, σύμφωνα με την τελευταία Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup. Στην έρευνα συμμετείχαν 525 Έλληνες εργοδότες, από τους οποίους το 25% αναμένει αύξηση του προσωπικού, το 13% προβλέπει μείωση, ενώ το 58% δεν αναμένει αλλαγές και ένα μικρό 4% δηλώνει αβεβαιότητα. Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι προοπτικές εμφανίζονται βελτιωμένες κατά 5 μονάδες, ενώ συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό διάστημα σημειώνεται μικρή πτώση κατά 2 μονάδες. Παρά τη σχετική βελτίωση, η Ελλάδα εξακολουθεί να κατατάσσεται στο χαμηλότερο μισό των χωρών όσον αφορά τις προσδοκίες απασχόλησης, επτά μονάδες κάτω από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Η δυναμική ανά κλάδο αποκαλύπτει ότι οι Μεταφορές και η Εφοδιαστική Αλυσίδα οδηγούν την αγορά, με προοπτικές 39 μονάδων, αυξημένες κατά 17 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 13 μονάδες σε σύγκριση με πέρσι. Ακολουθεί η Πληροφορική με 30 μονάδες, που σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (+25) και το αντίστοιχο περσινό διάστημα (+21). Ο κλάδος της Βιομηχανίας και των Κατασκευών καταγράφει 23 μονάδες, ενώ αντίθετα οι Υπηρεσίες Επικοινωνίας εμφανίζουν σημαντική υποχώρηση στις 8 μονάδες, σημειώνοντας μείωση 16 μονάδων σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η ανάλυση των τάσεων ανά μέγεθος επιχειρήσεων δείχνει ότι οι μεσαίου μεγέθους οργανισμοί με 50 έως 249 εργαζομένους παραμένουν οι πιο αισιόδοξοι, με 25 μονάδες, ενώ οι πολύ μικρές επιχειρήσεις έως 10 εργαζομένους καταγράφουν τη μεγαλύτερη άνοδο (+11 μονάδες).

Σε περιφερειακό επίπεδο, η Αττική παραμένει η πιο δυναμική περιοχή, με 20 μονάδες και άνοδο 7 μονάδων σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Οι υπόλοιπες περιφέρειες παρουσιάζουν μικτές τάσεις: σε μία οι προοπτικές ενισχύθηκαν, σε μία αποδυναμώθηκαν και σε μία παρέμειναν αμετάβλητες, ενώ σε σύγκριση με πέρσι δύο περιοχές σημείωσαν υποχώρηση και μία αύξηση.

Οι λόγοι που οι Έλληνες εργοδότες σκοπεύουν να αυξήσουν το προσωπικό τους σχετίζονται κυρίως με την ανάπτυξη της επιχείρησης (36%), τη δημιουργία νέων ρόλων (29%), την ανάγκη για πιο σύγχρονες δεξιότητες (28%) και τις τεχνολογικές εξελίξεις (22%). Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις που προβλέπουν μείωση προσωπικού επικαλούνται οικονομικές προκλήσεις (30%), μετατοπίσεις στη ζήτηση εργασίας (29%) και οικειοθελείς αποχωρήσεις χωρίς αναπλήρωση (21%).

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η εικόνα παραμένει συγκρατημένη. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, στην οποία συμμετείχαν 40.533 εργοδότες από 42 χώρες, οι εποχικά προσαρμοσμένες παγκόσμιες προσδοκίες απασχόλησης μειώθηκαν ελαφρά κατά μία μονάδα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά δύο μονάδες σε σύγκριση με πέρσι. Στο 38% των συμμετεχόντων αναμένεται αύξηση προσλήψεων, στο 15% μείωση και το 45% δεν αναμένει αλλαγές. Οι πιο αισιόδοξες χώρες είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (45%), η Ινδία (40%) και η Βραζιλία (36%), ενώ οι πιο αδύναμες η Αργεντινή (5%), το Χονγκ Κονγκ (6%) και η Ουγγαρία (8%). Οι κλάδοι με τις ισχυρότερες προθέσεις προσλήψεων διεθνώς είναι η Πληροφορική (36%), τα Χρηματοοικονομικά & Real Estate (29%) και οι Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα (24%), ενώ οι πιο αδύναμες προοπτικές εμφανίζονται στις Υπηρεσίες Επικοινωνίας (19%). Ο κύριος λόγος για την αύξηση προσωπικού παραμένει η επέκταση των επιχειρήσεων, ποσοστό που φτάνει στο 39% παγκοσμίως.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα, ο διευθύνων σύμβουλος της ManpowerGroup, Χαράλαμπος Καζαντζίδης, τόνισε ότι η ελληνική αγορά εργασίας καταφέρνει να σημειώσει βελτίωση παρά τις διεθνείς αβεβαιότητες και τις εμπορικές εντάσεις, δείχνοντας την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων και τη σταδιακή ανάκαμψη της οικονομίας. Η πρόκληση για τις ελληνικές εταιρείες είναι να εκμεταλλευτούν τη συγκυρία αυτή ώστε να μετατρέψουν τις βραχυπρόθεσμες ισορροπίες σε μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη.