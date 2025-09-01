Την ευκαιρία να πληρώσουν λιγότερο φόρο για τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν φέτος, κερδίζοντας έκπτωση που φτάνει έως και 2.200 ευρώ, έχουν οι φορολογούμενοι μέχρι το τέλος του έτους. Το «μυστικό» της φορο-έκπτωσης βρίσκεται στις ηλεκτρονικές αποδείξεις και συγκεκριμένα στις συναλλαγές που έχουν με επαγγελματίες οι οποίοι βρίσκονται στην «κόκκινη ζώνη» της φοροδιαφυγής. Οι φορολογούμενοι, οι οποίοι έως το τέλος του έτους θα πληρώσουν με ηλεκτρονικό χρήμα και θα λάβουν αποδείξεις από 20 κατηγορίες επαγγελμάτων, θα δουν το εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης που θα υποβάλλουν το 2026 να είναι ελαφρύτερο έως και 2.200 ευρώ.

Φέτος είναι η τελευταία χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο και ήδη στο υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν σενάρια για τη… τύχη του, που προβλέπουν από κατάργηση μέχρι ενίσχυση.

Τα μυστικά

Για να πετύχουν τη φορο-έκπτωση, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Οι δαπάνες που οδηγούν σε έξτρα έκπτωση φόρου αφορούν πληρωμές για κτηνιατρικές υπηρεσίες, εργασίες υδραυλικού, ψυκτικού, συντηρητή θέρμανσης, ηλεκτρολόγου, ξυλουργού, μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδίων, στέγης και παραθύρων λαμαρίνας κ.λπ., σκυροδέματος, υπηρεσίες ταξί, κομμωτήρια, κουρεία και καταστήματα ομορφιάς, υπηρεσίες κηδειών, μασάζ, φυσικής ευεξίας, καθαρισμού και οικιακές υπηρεσίες, ανάπτυξη φωτογραφιών, σχολές χορού, γυμναστήρια και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου με συνδρομή, διάφορες υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου, προσωπική φροντίδα και νοσηλεία (εξαιρούνται νοσοκομειακές δραστηριότητες), νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες φροντίδας παιδιών.

Οι δαπάνες θα πρέπει να πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα (χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, προπληρωμένες κάρτες (prepaid cards), e-banking, ηλεκτρονικό πορτοφόλι e-wallet, paypal).

Για κάθε φορολογικό έτος από το 2022 έως και το 2025 εκπίπτει από το εισόδημα ποσοστό ίσο με το 30% των ηλεκτρονικών πληρωμών που πραγματοποιούνται στις 20 κατηγορίες επαγγελμάτων με ανώτατο όριο τα 5.000 ευρώ ετησίως. Για δαπάνες 5.000 ευρώ η έκπτωση είναι 1.500 ευρώ, για 10.000 ευρώ ανέρχεται στα 3.000 ευρώ και για 15.000 ευρώ στα 4.500 ευρώ. Αν όμως κάποιος έχει δαπάνες ύψους 20.000 ευρώ, δεν θα αφαιρεθεί το 30%, δηλαδή 6.000 ευρώ, αλλά το ποσό των 5.000 ευρώ που αποτελεί το ανώτατο όριο. Το ποσό που αφαιρείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία του φυσικού προσώπου. Δηλαδή, αν κάποιος δηλώσει ετήσιο εισόδημα 4.500 ευρώ και το ποσό που πρέπει με βάση τις δαπάνες να εκπέσει ανέρχεται στα 5.000 ευρώ, αυτό θα περιοριστεί αυτόματα στα 4.500 ευρώ.

Επιπλέον έκπτωση φόρου για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιούν μπορούν να κερδίσουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα και συγκεκριμένα όσοι αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις, οποιασδήποτε μορφής επιχειρηματική δραστηριότητα ή από εκμίσθωση ακινήτου.

Σύζυγοι

Η μείωση του φόρου αφορά αποκλειστικά τον φορολογούμενο που πραγματοποιεί τις δαπάνες και το τυχόν πλεονάζον ποσό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον άλλο σύζυγο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης, όπως ισχύει με την κάλυψη από τις ηλεκτρονικές αποδείξεις του 30% του εισοδήματος. Για παράδειγμα, αν η μείωση του φορολογητέου εισοδήματος με βάση τις δαπάνες είναι 6.000 ευρώ, δηλαδή ξεπερνά το ανώτατο όριο των 5.000 ευρώ ετησίως, το υπερβάλλον ποσό των 1.000 ευρώ δεν αφαιρείται από το εισόδημα του ή της συζύγου.