Μέσα σε 48 ώρες από την ανακοίνωση του Τραμπ για την επιβολή δασμών σε χώρες σε όλο τον κόσμο που ταρακούνησε τις αγορές, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου ανταπέδωσε γρήγορα με τα δικά της τιμωρητικά μέτρα σε αμερικανικά αγαθά και επιχειρήσεις.

Στη συνέχεια, αφού ο αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε να αυξήσει εκ νέου τους δασμούς τη Δευτέρα, το Πεκίνο υποσχέθηκε και πάλι να επιμείνει στη γραμμή του. «Η απειλή των ΗΠΑ να κλιμακώσουν τους δασμούς κατά της Κίνας είναι ένα λάθος μετά το άλλο λάθος», ανέφερε το υπουργείο Εμπορίου του σε ανακοίνωσή του.

Η απειλή «εκθέτει για άλλη μια φορά τον εκβιαστικό χαρακτήρα των ΗΠΑ», ανέφερε η ανακοίνωση. ‘Η Κίνα δεν θα την αποδεχτεί ποτέ. Εάν οι ΗΠΑ επιμείνουν στον δικό τους τρόπο, η Κίνα θα πολεμήσει μέχρι τέλους».

Η πρόκληση του Πεκίνου είναι μέρος αυτού που φαίνεται να είναι μια προσεκτικά βαθμονομημένη αυτοπεποίθηση από μια κινεζική κυβέρνηση που αποφάσισε να τοποθετηθεί ως μια αντιπολιτευτική δύναμη που στέκεται απέναντι σε αυτό που αποκαλεί «μονομερή εκφοβισμό» από τις ΗΠΑ, σημειώνει το CNN σε ανάλυσή του.

.@CNNBusiness: China calls Trump’s new tariff threat ‘a mistake upon a mistake’ and looks for opportunity in global trade war. Analysis by @simonelmc: https://t.co/OZfQpQ44rX