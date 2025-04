«Οικονομικός βανδαλισμός», είπε με απελπισία ο Ρίτσαρντ Κουέστ, γνωστός οικονομικός αναλυτής στο CNN ο οποίος ακούγοντας όσα είπαν σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ για τους δασμούς που ανακοίνωσε, κράτησε το κεφάλι του γεμάτος απορία, κατά τη διάρκεια ζωντανής εκπομπής.

Παραθέτοντας προβλέψεις τραπεζών, ο έμπειρος αναλυτής τόνισε: «Θέλετε εμπορικό πόλεμο; Έτσι ακριβώς μοιάζει».

«Πείραμα που δεν έπρεπε ποτέ να γίνει», είπε ο ίδιος ακούγοντας, μεταξύ άλλων, τον οικονομικό σύμβουλο Πίτερ Ναβάρο να δηλώνει ότι οι αγορές «χρειάζεται να πιάσουν πάτο».

