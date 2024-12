Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, οι χώρες της Μεσογείου συνεχίζουν το ράλι στις οικονομίες, αναφέρει ο Economist, σε άρθρο με τίτλο «Ποια οικονομία τα πήγε καλύτερα το 2024;» κάνοντας τον απολογισμό των επιδόσεων διεθνώς. Στην κορυφή της λίστας με τις οικονομίες που είχαν εξαιρετικά αποτελέσματα φέτος βρίσκεται η Ισπανία, ενώ στην πεντάδα βρίσκονται επίσης η Ελλάδα και η Ιταλία, που συνεχίζουν την ισχυρή τους πορεία.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα εμφανίζει ανάπτυξη 3,7% από το τελευταίο τρίμηνο του 2023 έως το τρίτο τρίμηνο του 2024. Την ίδια στιγμή και οι τιμές των μετοχών ενισχύθηκαν κατά 10,6% σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα. Ο δομικός πληθωρισμός, εμφάνισε άνοδο 3,5%.

Η ανεργία υποχώρησε κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες και μάλιστα έχει πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία, όπως αντίστοιχα και στην Ιταλία και την Ισπανία.

Τέλος, το ελληνικό δημοσιονομικό πλεόνασμα, το οποίο επίσης εξετάζει ο Economist, διαμορφώνεται στο 2,1% του ΑΕΠ.

