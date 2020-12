Η Αίτνα ξύπνησε και οι εικόνες με τα σιντριβάνια λάβας είναι εντυπωσιακές

Η Αίτνα βρυχάται και πάλι. Το ηφαίστειο της Σικελίας ξύπνησε το βράδυ της Κυριακής και σιντριβάνια λάβας άρχισαν να βγαίνουν και σκόνη και τέφρα κάλυψαν τη γύρω περιοχή.

Το 3.329 μέτρων ηφαίστειο, το μεγαλύτερο της Ευρώπης, ξύπνησε στις 21:20 το βράδυ της Κυριακής και ακολούθησε ένας σεισμός 2,7 Ρίχτερ, όπως μεταδίδει το RT. Ο σεισμός αυτός ήταν ένας από τους 17 που καταγράφηκαν στην περιοχή τις τελευταίες 24 ώρες.

Τα σιντριβάνια λάβας έφτασαν έως και τα 100 μέτρα και μια στήλη τέφρας υψώθηκε στα 5 χιλιόμετρα.

Οι εικόνες καταγράφηκαν σε βίντεο και είναι εντυπωσιακές.

A few moments of the second short episode of Strombolian activity culminating in lava fountaining at #Etna's Southeast Crater during the night of 13-14 December 2020. pic.twitter.com/XjVNdvIjJT

— Boris Behncke (@etnaboris) December 14, 2020