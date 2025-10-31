Έναν ιβηρικό λύγκα με λευκισμό, μια σπάνια γενετική κατάσταση που προκαλεί μερική ή πλήρη απουσία χρωστικής στο τρίχωμα, κατάφερε να απαθανατίσει ένας ερασιτέχνης φωτογράφος ονόματι Άνχελ Ιδάλγο, που έδωσε στο εντυπωσιακό ζώο το παρατσούκλι «Λευκό Φάντασμα» του μεσογειακού δάσους.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο «Ahora Jaén», αυτή η πρωτοφανής ανακάλυψη έγινε στις 22 Οκτωβρίου στην επαρχία Χαέν της Ισπανίας.

Η ακριβής τοποθεσία όπου εντοπίστηκε αυτό το ιδιαίτερο μέλος της οικογένειας «Lynx pardinus» στην άγρια φύση παραμένει μυστική. Παρά τις εντατικές προσπάθειες προστασίας από τις ισπανικές και πορτογαλικές αρχές, ο ιβηρικός λύγκας εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται «ευάλωτο» είδος από τη Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN).

Ζει σε γεωγραφικές περιοχές όπως η Σιέρα Μορένα, τα Όρη του Τολέδο, η ισπανο-πορτογαλική λεκάνη του Γκουαδιάνα και η Δονιάνα.

Ενδημικό αποκλειστικά στις περιοχές αυτές, το μεγάλο αιλουροειδές παίζει κρίσιμο ρόλο στην ισορροπία του μεσογειακού οικοσυστήματος, καθώς κυνηγά κυρίως λαγούς, την κύρια πηγή τροφής του.

Η εξαφάνισή του θα οδηγούσε σε υπερπληθυσμό των λαγών, με αποτέλεσμα να διαταραχθεί η ισορροπία ολόκληρου του οικοσυστήματος, σύμφωνα με το Euronews.